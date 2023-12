Le PIB s'est contracté de 0,1% en France au 3ème trimestre

Mais Bercy ne modifie pas ses prévisions...

(Boursier.com) — C 'est une surprise... L'Insee a annoncé que le produit intérieur brut (PIB) avait reculé de 0,1% sur la période par rapport au trimestre précédent, infirmant une estimation initiale qui avait donné une croissance de 0,1%. Cette révision s'explique par des données plus faibles que prévu pour la formation brute de capital fixe (FBCF) et la consommation, si bien que la contribution de la demande intérieure finale à la croissance a été révisée à la baisse de 0,2 point, à +0,5 point, a expliqué l'Insee.

Bercy reste sur sa ligne

Mais pas de quoi changer les plans du gouvernement : interrogé sur France Inter, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a dit maintenir les prévisions de croissance du gouvernement pour cette année, comme pour 2024. "Je maintiens mes prévisions de croissance. Nous aurons une croissance positive cette année et une croissance plus élevée en 2024 qu'en 2023", a-t-il affirmé. "Je reste sur 1,4%" pour 2024, a-t-il ajouté. Le gouvernement prévoit 1% de croissance en 2023.

L'OCDE a pour sa part revu mercredi sa prévision pour la France cette année à 0,9%, contre 1% auparavant, et prévoit une croissance de 0,8% pour 2024 (contre 1,2% précédemment). Au début du mois, la Banque de France a dit tabler sur une croissance du PIB de 0,1% à 0,2% pour le quatrième trimestre.

Ralentissement de l'inflation

Le ralentissement de l'économie en France - la croissance avait été de 0,6% au deuxième trimestre - s'accompagne d'un net reflux de l'inflation. En novembre, la hausse des prix est ressortie à 3,4% sur un an, son plus faible niveau depuis le début de la guerre en Ukraine en février 2022, à la faveur notamment d'un ralentissement des prix des services.

"Nous serons sous les 4% d'inflation d'ici la fin 2023", a affirmé pour sa part jeudi Bruno Le Maire sur France Inter. "Si on regarde un peu plus loin, 2024, 2025, nous aurons beaucoup moins d'inflation, des taux d'intérêts stabilisés et une croissance qui pourra redémarrer".