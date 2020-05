Le patron du Medef temporise dans le débat sur le temps de travail

Plusieurs élus de droite on relancé la piste d'un accroissement de la durée légale du temps de travail... Parmi eux, le président des Républicains Christian Jacob a plaidé en début de semaine pour "sortir du carcan des 35 heures".

(Boursier.com) — Faut-il augmenter la durée du travail en France ? "Je ne crois pas que la question se pose de manière générale", répond le patron du Medef dans un entretien accordé au 'Monde', alors que le débat a été relancé ces dernières semaines pour relancer l'activité, en pleine crise du coronavirus.

"La situation des entreprises va être très différenciée selon les branches. Dans certains secteurs, la demande peut être soutenue, mais les contraintes sanitaires font que la productivité baisse : c'est là que la question du 'travailler plus' peut se poser, mais elle ne peut l'être qu'avec les salariés et entreprise par entreprise", estime Geoffroy Roux de Bézieux.

Sortir du carcan des 35 heures

Sur 'France 2' mardi, le patron de la CGT a sans surprise rejeté cette piste, expliquant n'avoir "toujours pas compris le principe qui consisterait à dire que ceux qui ont du boulot devraient travailler plus pour en donner à ceux qui n'en ont pas".

Augmenter ou diminuer ?

"Si on veut résorber le chômage, si on veut que tout le monde travaille, notamment les jeunes qui sont lourdement frappés par le chômage, il ne faut pas augmenter la durée du temps de travail. Au contraire, il faut la diminuer", a affirmé Philippe Martinez. Il a invité "certains députés de droite", "mais d'autres aussi à aller passer quelques mois sur une chaîne automobile travailler plus".