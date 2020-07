Le patron de Twitter va offrir un revenu universel à 7 millions d'Américians

Jack Dorsey donne 3 millions de dollars supplémentaires pour participer au financement d'une opération visant à verser un revenu universel à 7 millions d'Américains...

(Boursier.com) — Le patron de Twitter va de nouveau mettre la main à la poche... Après avoir donné 5 millions de dollars en mai dernier, Jack Dorsey a annoncé jeudi qu'il travaillait avec 14 maires américains pour instaurer un revenu de base universel dans leurs villes, dont Los Angeles, Atlanta ou encore New Jersey... Baptisée "Mayors for a Guaranteed Income" ("Maires pour un revenu universel"), cette expérience pourrait bénéficier à 7 millions d'Américains.

Le patron de la plateforme de microblogging, dont la fortune est estimée à 7,5 milliards de dollars, va ainsi mettre 3 millions de dollars supplémentaires sur la table pour mener à bien cette expérience, précise un communiqué. Le revenu de base universel, ou "UBI" (pour "Universal Basic Income"), est "un outil permettant de combler l'écart de richesse et de revenu", ou encore "de créer une sécurité économique pour les familles", a estimé Jack Dorsey sur son compte Twitter.

Au moins deux villes (Jackson dans le Mississippi et Stockton en Californie) représentées dans la coalition des maires ont déjà des programmes pilotes de revenu de base, comme le rapporte 'Business Insider'. Selon eux, donner aux gens un revenu de base permettrait de les sortir de la pauvreté et amortir les chocs économiques et professionnels de la crise du Covid-19.

1.000 dollars par mois

Le patron de Twitter avait déjà offert fin mai 5 millions de dollars pour tester le revenu universel. Cette somme avait été versée à Humanity Forward. Il s'agit de la fondation de l'ancien candidat démocrate à la présidentielle américaine de 2016, Andrew Yang, qui plaidait pour l'instauration d'un revenu minimum garanti pour chaque Américain.

$3M to @MichaelDTubbs and @mayorsforagi for #guaranteedincome programs in cities across the country. This is one tool to close the wealth and income gap, level systemic race and gender inequalities, and create economic security for families. #UBIhttps://t.co/1APG505xZH — jack (@jack), via Twitter

Le candidat, qui s'était retiré de la primaire démocrate, proposait de verser 1.000 dollars par mois à chaque adulte américain, sans conditions de revenus. Cette proposition politique avait également obtenu le soutien d'autres grandes figures de la Silicon Valley, telles que le PDG de Facebook Mark Zuckerberg et le patron de Tesla Elon Musk.

250 dollars à près de 20.000 Américains

Sur le réseau social, le patron de Twitter avait indiqué que les 5 millions de dollars donnés à l'association devaient permettre "de distribuer immédiatement des enveloppes d'espèces contenant chacune 250 dollars à près de 20.000 personnes qui ont perdu leur emploi ou ont subi un coup économique à la suite de la pandémie de Covid-19".

Le revenu universel "est une idée géniale qui a besoin d'être testée", avait alors déjà expliqué Jack Dorsey dans une série de tweets, alors qu'aux Etats-Unis, la crise économique liée au Covid-19 a mis des millions de personnes au chômage...