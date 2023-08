Le patron de la FIFA croit à l'égalité des salaires pour les footballeuses

Un peu trop optimiste ?

(Boursier.com) — Les meilleures footballeuses du monde peuvent parvenir à l'égalité des salaires - si seulement elles "nous convainquent nous les hommes" d'abord, selon le président de la FIFA. Gianni Infantino s'est exprimé face à la presse, deux jours avant la finale de la Coupe du monde féminine entre l'Angleterre et l'Espagne (ce dimanche à 12 heures). L'événement, qui se déroule en Australie et en Nouvelle-Zélande, a enregistré des ventes record de billets et une énorme augmentation de ses revenus.

"Je dis à toutes les femmes (et vous savez que j'ai quatre filles) : vous avez le pouvoir de changer. Choisissez les bonnes batailles. Choisissez les bons combats. Vous avez le pouvoir de nous convaincre, nous les hommes, de ce que nous devons faire et de ce que nous ne devons pas faire. Faites-le. Faites-le simplement. Avec les hommes, avec la FIFA, vous trouverez des portes ouvertes. Il suffit de pousser les portes. Elles sont ouvertes. Et faites-le aussi au niveau national, dans chaque pays, sur chaque continent, dans chaque confédération".

Succès d'audience et rentabilité

Deux milliards de personnes se connectées pour regarder cette coupe du monde et deux autres millions ont assisté à des matches dans les stades - dans les deux cas il s'agit de records. Le tournoi a également atteint le seuil de rentabilité, générant 570 millions de dollars, contrairement aux précédents tournoi de 2015 et 2019. Malgré ce succès, les femmes sont très loin de toucher les revenus des hommes.

L'équipe gagnante du tournoi de cette année recevra 10,5 millions de dollars, dont une enveloppe de 6,2 millions de dollars destinée à être distribuée aux joueuses. A titre de comparaison, l'Argentine, gagnante de l'épreuve masculine au Qatar l'année dernière, avait reçu 42 millions de dollars.