Le patron de la Banque de France minimise les risques de faillites

"Un effet de rattrapage sur la période à venir ne signifierait pas une rupture économique, mais le retour à un rythme naturel", estime François Villeroy de Galhau.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a minimisé mardi le risque d'une montée des faillites des entreprises, estimant qu'une hausse des défaillances constituerait avant tout un retour à la normale. "Il faut éviter d'exagérer les alarmes", a-t-il dit lors d'un discours devant l'European Investment Bank (EIB).

François Villeroy de Galhau a rappelé que depuis mars 2020, le nombre de défaillances est "anormalement bas" et que si ce chiffre a augmenté sur les dernières semaines, il reste "significativement" inférieur à celui de 2019.

"Un effet de rattrapage sur la période à venir ne signifierait pas une rupture économique, mais le retour à un rythme naturel", a déclaré le gouverneur de la Banque de France. "Y a-t-il un risque d'aller au-delà de ce rattrapage, avec une hausse supérieure au 'déficit' de défaillances 2020 ? Rien ne peut être exclu, mais rien ne permet aujourd'hui de l'anticiper", a-t-il poursuivi.

Pas de mur de faillites

Le patron du Medef non plus ne croit pas à un "mur de faillites", quand l'Etat fermera le robinet des aides, comme le prédisent de nombreuses études ? "Je ne crois pas ", a répondu sur RTL le président du Medef. " La situation financière des entreprises en cash (trésorerie), pas en exploitation, est plutôt bonne à cause du PGE (prêt garanti par l'Etat) ", selon lui.

"Il y aura bien sûr une augmentation des faillites puisqu'il y a eu ce retard" avec une diminution du nombre de défaillances d'entreprises liée aux aides gouvernementales et à l'allongement des délais de déclaration de cessation de paiements en raison de la crise du Covid-19.

Explosion en vue ?

Les défaillances d'entreprises se sont maintenues à un niveau exceptionnellement bas en France au premier trimestre mais le mois de mars a marqué une inflexion, avec une explosion des procédures et des liquidations, selon une analyse publiée par le cabinet d'études Altares publiée mi-avril.