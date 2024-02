Le patron de l'ONU estime que les géants de la tech profitent des "contenus toxiques"

Elles devraient prendre leurs responsabilités et cesser de profiter des contenus haineux, estime Antonio Guterres.

(Boursier.com) — Le chef de l'ONU a appelé les entreprises technologiques à cesser de profiter de la prolifération de "contenus toxiques". Il a accusé les plateformes de médias sociaux de complicité dans l'alimentation de l'antisémitisme, du racisme et de l'intolérance anti-musulmane.

"Les entreprises technologiques devraient assumer leurs responsabilités et cesser de profiter de l'amplification de contenus toxiques de toutes sortes", a déclaré le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, lors de la conférence sur la sécurité de Munich.

"Intolérable"

"Nous assistons à une explosion intolérable d'antisémitisme et d'autres formes de haine religieuse et raciale", a déclaré António Guterres, qui a exprimé à plusieurs reprises son inquiétude quant au pouvoir des sociétés de médias sociaux et a appelé à une réglementation pour améliorer la transparence.

A lire aussi...

"Les sociétés divisées sont des sociétés faibles où les discours extrémistes peuvent s'imposer et où les tensions dégénèrent rapidement en violence, sapant les valeurs démocratiques", a-t-il déclaré.

Les grands médias sociaux, épinglés pour de nombreuses dérives, à l'image de Meta, X (ex-Twitter) ou encore TikTok se sont engagés à supprimer les contenus préjudiciables de leurs plateformes, en particulier depuis le déclenchement du conflit Israël-Hamas le 7 octobre.