Le patrimoine des Français les plus riches en hausse de 30% sur un an

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Des grandes fortunes de plus en plus nombreuses et de plus en plus riches... Le patrimoine professionnel global des 500 premières fortunes de France approche les 1.000 milliards d'euros, soit un bond de 30% sur un an, selon le classement à paraître jeudi du magazine Challenges.

Au total, la France affiche 109 milliardaires cette année contre 95 en 2020, et seulement 21 il y a dix ans, en 2011. Autre enseignement de ce palmarès : "les écarts se sont accentués à l'intérieur même de ce 26e classement, entre la moyenne des "500" et les tout premiers. Aujourd'hui, la fortune des 10 Français les plus riches est supérieure de presque 100 milliards à celle des 490 autres grandes fortunes françaises", écrit le magazine.

Le luxe au sommet

Le numéro un, pour la cinquième année consécutive, est Bernard Arnault. Le patron de LVMH (propriétaire de Boursier.com), première capitalisation boursière d'Europe, a profité du fort redémarrage du secteur du luxe, après le déconfinement. Avec sa famille, il est à la tête, selon les calculs de 'Challenges', d'une fortune estimée à plus de 157 milliards d'euros.

Et c'est décidément le luxe qui occupe le haut du palmarès, puisque la famille Hermès arrive deuxième, avec une fortune estimée à 81,5 milliards d'euros. Suivent les Bettencourt (71,4 milliards), devant Alain et Gérard Wertheimer, les héritiers de Chanel, et François Pinault, fondateur de Kering (propriétaire de Gucci ou Saint Laurent).

Fortunes en hausse

En sixième position, le clan Dassault gagne une place, avec une fortune en hausse d'un peu plus de 3 milliards d'euros à 26,6 milliards. La famille Mulliez (Auchan, Flunch, Phildar...) est septième avec environ 24 milliards d'euros.

Autre grand gagnant de cette crise, avec le bond du commerce en ligne, le fondateur d'eBay Pierre Omidyar a vu son patrimoine professionnel doubler sur un an. Il est huitième, avec 20 milliards d'euros environ. Numéros un du vin en France, Pierre Castel et sa famille suivent, avec 14 milliards d'euros.

C'est Patrick Drahi qui ferme le top 10, avec 13 milliards d'euros. 'Challenges' rappelle que le fondateur d'Altice a retiré son groupe de télécoms de la bourse d'Amsterdam en janvier 2020, l'estimant mal valorisée. Sa fortune a bondi de 500 millions, pour atteindre 13 milliards, ce qui ne l'a pas empêché de perdre un place dans ce palmarès où les chiffres ne cessent de gonfler.