Le "pass sanitaire" s'appliquera en terrasse, les restaurateurs déçus...

Le "pass sanitaire" s'appliquera en terrasse, les restaurateurs déçus...









Ils anticipent une baisse de la fréquentation dans leurs établissements avec la mise en place du pass à partir de lundi. Les restaurants et bars qui ont fait le test évoquent une chute de 15 à 25% du nombre de clients.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Conseil constitutionnel a validé jeudi soir une grande partie du projet de loi sur l'extension du pass sanitaire, qui doit entrer en vigueur le 9 août. Comme l'anticipait le gouvernement, plusieurs dispositions ont néanmoins été censurées, sur la rupture de certains contrats de travail et le placement "automatique" à l'isolement.

En revanche, pas de bonne nouvelle pour les restaurateurs, qui avaient bataillé pour obtenir une dérogation à la présentation du pass sanitaire en terrasse. Ils demandaient l'exclusion de ce sésame à l'extérieur, pour pouvoir accueillir tous les clients, sans faire de distinction entre vaccinés et non vaccinés, et aussi pour alléger le nombre des contrôles. "La quasi-totalité des groupes politiques soutiennent notre demande (...). L'espoir d'être à nouveau entendu demeure", s'était réjoui le GNI, un des deux grands syndicats de la restauration, avant le vote du projet de loi le 25 juillet. Il comptait encore sur un geste du côté des Sages, mais sans succès...

Opposition en terrasse

L'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH) écrit dans un communiqué publié vendredi avoir "rappelé plusieurs fois son opposition au pass sanitaire en terrasse car la mesure apparait contradictoire avec les informations sanitaires considérant la propagation du virus plus forte en lieux clos et stigmatisant ainsi, à nouveau, nos établissements".

"À la suite de la décision du Conseil constitutionnel, nous respecterons bien entendu l'obligation de vérification du pass sanitaire dans nos établissements", indique néanmoins le syndicat. "Cependant, sa mise en oeuvre dans les premiers temps génère toujours de l'inquiétude. Le contrôle de notre clientèle, ce n'est pas notre métier et cela met à mal la spontanéité et la convivialité de nos lieux tandis que les quelques débordements qui ont été constatés ne nous rassurent pas".

Baisse de fréquentation

Comme les cinémas, les parcs de loisirs et autres lieux culturels, les restaurateurs observent une baisse de fréquentation de leurs établissements, dans les départements qui ont testé la présentation du pass sanitaire avant la promulgation de la loi. Le bilan est mitigé...

"Du personnel supplémentaire a dû être déployé pour contrôler le pass (ce qui sera très compliqué pour les petites structures). Une baisse de fréquentation entre 15 et 25 % selon les restaurants a été constatée, de plus les restaurateurs volontaires ont tous subi des agressions dans leur établissement ou sur les réseaux sociaux", écrit l'UMIH dans son communiqué.