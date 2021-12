Le pass sanitaire devrait devenir pass vaccinal début 2022

Face à la nouvelle vague de variant Omicron, Jean Castex a annoncé vendredi soir que le gouvernement déposerait en janvier un projet de loi pour transformer le pass sanitaire en pass vaccinal.

(Boursier.com) — Le Premier ministre Jean Castex a dévoilé vendredi de nouvelles mesures destinées à lutter contre la flambée des cas de Covid-19 et la menace du variant Omicron, dont la limitation des festivités de fin d'année et un projet de loi visant à transformer en janvier le pass sanitaire en pass vaccinal.

S'exprimant à l'issue d'un Conseil de défense sanitaire, le chef du gouvernement a affiché la fermeté et a appelé à la responsabilité des Français pendant les vacances de Noël et du Nouvel an. Il a dit "assumer" de renforcer la pression sur les près de cinq à six millions de personnes qui ne sont pas encore vaccinées, après leur avoir "laissé le temps" de se décider. "Il n'est pas admissible que le refus de quelques Français de se faire vacciner affecte la vie de tout un pays", a fait valoir Jean Castex.

Renforcement des contrôles et des sanctions contre les "faux pass"

Pour renforcer l'incitation à la vaccination, le gouvernement va donc proposer la transformation du pass sanitaire actuellement exigé dans les restaurants et beaucoup de lieux publics en pass vaccinal. Il faudra alors être vacciné pour se livrer à de nombreuses activités, un simple test PCR ou antigénique négatif ne suffisant plus.

"Nous assumons de faire peser la contrainte sur les non vaccinés", a-t-il ajouté, promettant le renforcement des contrôles et des sanctions pour lutter contre le phénomène des faux pass sanitaires.

Délai réduit à 4 mois pour faire la dose de rappel

Jean Castex a également annoncé qu'à compter du 3 janvier, il serait possible de se voir administrer une dose de rappel quatre mois seulement après la précédente, contre cinq actuellement, présentant cette injection comme le meilleur moyen d'endiguer la vague de contaminations par le variant Omicron qui se diffuse "à une vitesse fulgurante en Europe".

Des moyens supplémentaires seront mis en place pour assurer cette campagne de rappel, a poursuivi Jean Castex, avec tous les responsables concernés : élus, professionnels de santé, sapeurs-pompiers, bénévoles, étudiants... L'Etat mobilisera même des militaires formés à cet effet, a indiqué Jean Castex.

Feux d'artifice et rassemblements "sauvages" interdits pendant les fêtes

Pour les fêtes de fin d'année, le Premier ministre a appelé les Français à faire preuve de la plus grande prudence. Il a invité "chacune et chacun, vacciné ou non, à se tester dans les heures précédant" les moments de fête, avec un test PCR, antigénique ou un autotest.

"Appliquons un principe de bon sens : moins on est nombreux, moins on prend de risques. Evitons les grandes fêtes, les grands rassemblements ou les grands dîners", a aussi conseillé le chef du gouvernement.

Pour éviter les tentations, les concerts et les feux d'artifice ainsi que les rassemblements "sauvages" seront interdits le soir du 31 décembre, a-t-il précisé.