Le 'pass sanitaire' devient obligatoire pour les adolescents

Les 12-17 ans doivent présenter ce document sous la forme d'un QR code à l'entrée des restaurants, des musées

(Boursier.com) — Les adultes doivent déjà montrer ce sésame depuis près de deux mois. C'est au tour des 12-17 ans de devoir présenter à partir de ce jeudi le pass sanitaire, qui prouve qu'ils ont bien été vaccinés complètement contre le coronavirus, qu'ils ont récemment réalisé un test négatif, ou qu'ils ont déjà attrapé la maladie et sont donc censés être immunisés...

Les adolescents y avaient jusqu'alors échappé car ils ont été vaccinés plus tard, conformément au calendrier mis en place par le gouvernement. Les 12-17 ans ne peuvent recevoir que depuis le 15 juin un vaccin anti-Covid, celui de Pfizer/BioNTech, ou de Moderna.

Vaccination complète

"Les jeunes mineurs devront donc être munis du QR code attestant d'une vaccination complète, d'un test négatif de moins de 72h ou d'un certificat de rétablissement du Covid-19 datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois", précise le gouvernement sur son site internet.

Jusqu'au 15 novembre, l'accès aux bars et restaurants, y compris en terrasse, aux établissements de santé ou encore aux transports publics pour les longs trajets (train, avion...) est subordonné à la présentation d'une attestation (sous format papier ou numérique). Le "pass sanitaire" s'applique aussi dans les lieux culturels et de loisirs (cinémas, musées, parcs...) rassemblant plus de 50 personnes.

Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a annoncé mercredi que le projet de loi du gouvernement pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 prévoyait désormais de pouvoir recourir au dispositif "jusqu'à l'été 2022".