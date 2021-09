Le 'pass sanitaire' bientôt levé dans certaines régions ?

Emmanuel Macron soulève cette hypothèse pour les territoires où le coronavirus ne circule quasiment plus.

(Boursier.com) — Emmanuel Macron n'a pas exclu la levée prochaine de l'obligation de pass sanitaire dans certains territoires français où le nouveau coronavirus ne circule quasiment plus...

"On va le conserver (..) mais dès que les conditions sanitaires le permettront - et à mon avis quand je vois les chiffres, ça ne va pas venir si tard -, permettre sur les territoires où le virus circule moins vite de lever certaines contraintes et de revivre normalement (...), donc de lever le pass", a déclaré le chef de l'Etat aux Rencontres de l'Union des entreprises de proximité, à l'occasion de la présentation d'un plan pour les indépendants.

Jusqu'au 15 novembre au moins

Le "pass sanitaire" s'applique déjà depuis le 21 juillet dans les lieux culturels et de loisirs rassemblant plus de 50 personnes. Jusqu'au 15 novembre, l'accès aux bars et restaurants, y compris en terrasse, aux établissements de santé ou encore aux transports publics pour les longs trajets (train, avion...) est subordonné à la présentation d'une attestation (sous format papier ou numérique), prouvant l'immunisation contre le COVID-19 (acquise après guérison ou par vaccination) ou le résultat négatif d'un test de dépistage récent du coronavirus SARS-CoV-2.

Le pass sanitaire obligatoire s'applique également depuis le mardi 31 août à tous les salariés qui travaillent dans un lieu recevant du public - restaurants, cafés, magasins, musées, cinémas ou parcs de loisirs. dont l'instauration avait été annoncée par le président de la République au début de l'été, doit légalement prendre fin le 15 novembre.

Utile ou non ?

"Est-ce qu'on pourra se passer dans 15 jours ou 3 semaines du pass sanitaire ? Non ! Parce qu'il y a des territoires qui en auront encore besoin. Est-ce que le pass sanitaire est utile dans plusieurs territoires ? Oui", a toutefois souligné Emmanuel Macron.

Sur RTL jeudi, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a estimé que la situation épidémique s'était "considérablement améliorée" et qu'un certain nombre de contraintes pourrait être levées "lorsque nous serons hors d'atteinte".

Le gouvernement a déjà assoupli les règles concernant cette mesure pour accéder à certains grands centres commerciaux, avec une levée de cette contrainte dans les départements où la situation sanitaire s'améliore.