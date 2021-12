Le parlement adopte une loi pour protéger les libraires d'Amazon

L'objectif est de facturer quelques euros l'envoi d'un livre - là où Amazon, suivi par d'autres groupes comme la Fnac, le limite à un centime d'euro...

(Boursier.com) — Le Parlement a adopté jeudi une proposition de loi "visant à améliorer l'économie du livre et à renforcer l'équité entre ses acteurs", dont la mesure-phare consiste à instaurer un prix plancher pour les livraisons. Porté par la sénatrice Les Républicains (LR) Laure Darcos avec le soutien de la ministre de la Culture Roselyne Bachelot, le texte a été adopté en deuxième lecture au Sénat.

Il devrait déboucher sur un arrêté, attendu d'ici la fin de l'année par la profession. L'objectif est de facturer quelques euros l'envoi d'un livre - là où Amazon, suivi par d'autres groupes comme la Fnac, le limite à un centime d'euro...

L'impulsion avait été donnée avant l'été par Emmanuel Macron lui-même. "Il faut qu'il y ait un prix unique de tous les livres, le livre qu'on va acheter à la librairie comme le livre qu'on reçoit à la maison", avait dit le président en mai lors d'un déplacement à Nevers (Nièvre).

Concentration des ventes

Alors que plus de 20% des 435 millions de livres achetés en France en 2019 l'ont été via internet, "on observe une concurrence acharnée sur les tarifs de livraison, variable non réglementée jusqu'alors", soulignait il y a quelques semaines le ministère de la Culture dans un message transmis à Reuters. "Cette concurrence génère une concentration de plus en plus forte des ventes dans les mains d'un seul opérateur qui applique la quasi gratuité systématique de tous les envois de livres".

Un prix plancher "permet une équité totale. Tous les acteurs du e-commerce devront respecter les mêmes frais de port que n'importe quel petit libraire", explique Laure Darcos, qui ne cache pas avoir reçu "beaucoup de pressions" de la part d'Amazon pour renoncer à son texte de loi.

Regain d'intérêt pour les librairies ?

Selon les professionnels, l'envoi des livres représente en moyenne entre 3% et 5% du chiffre d'affaires des 3.300 librairies de France, davantage pour de grands magasins comme Le Furet du Nord à Lille et Mollat à Bordeaux.

Les indépendants espèrent que la loi encouragera le regain d'intérêt pour les librairies de quartier constaté à l'occasion des confinements liés à l'épidémie de COVID-19. Selon l'observatoire du Syndicat des libraires, le chiffre d'affaires des librairies indépendantes a bondi de 16% entre janvier et septembre 2021 par rapport à 2019...