Le panier anti-inflation prévu à partir de mars pour trois mois

Les discussions prennent du temps, admet la ministre en charge du Commerce Olivia Grégoire.

(Boursier.com) — Face à la hausse des prix, le gouvernement planche depuis plusieurs semaines avec la grande distribution sur un panier anti-inflation qui permettrait aux Français de bénéficier d'une liste de produits du quotidien à prix bas. La ministre en charge du Commerce a annoncé lundi sur Europe 1 qu'il pourrait être mis en place "à partir du mois de mars, pour trois mois".

Il s'agit d'un "panier d'une petite cinquantaine de produits du quotidien qui correspondrait aux besoins d'une famille avec enfants et qui serait à prix bas et non à prix coûtant ou à pris cassé, les mots ont leur sens", a détaillé Olivia Grégoire. Alors que les prix des aliments ont grimpé de plus de 12% sur un an, l'objectif est que "les Français puissent avoir sur un panier du quotidien des prix attractifs. J'ai à coeur qu'il y ait aussi des produits de qualité, des produits frais, bio et que ce ne soit pas uniquement un panier petits prix, mais un panier du quotidien."

Le panier anti-inflation verra peut-être le jour au mois de mars, souhaite Olivia Grégoire https://t.co/B8iWj4Z9N7

— Europe 1 🎧🌍📻 (@Europe1), via Twitter

Balise pour les consommateurs

La ministre a précisé vouloir que le droit à la concurrence des distributeurs soit préservé et que les fournisseurs soient protégés. "Ce n'est pas au gouvernement de fixer les références (...) Et si les prix sont bas, ce n'est pas sur le dos de nos agriculteurs ou de nos producteurs qu'il faut que ces marges soient trouvées", a-t-elle précisé.

"Je propose aux distributeurs de faire une action collective, ensemble, à partir du mois de mars, pour trois mois (...) pour que les gens puissent avoir une balise et se repérer dans ces prix à la consommation", à poursuivi Olivia Grégoire, admettant que les discussions étaient difficiles. "Ils acceptent cette proposition, tant mieux. Ils n'acceptent pas, j'en serai fort marrie", a-t-elle conclu.