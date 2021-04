Le palmarès 2021 des entreprises "où il faut bon travailler"

(Boursier.com) — Quelles sont les entreprises dans lesquelles il fait bon travailler en 2021, à l'heure où le télétravail domine en France, épidémie de coronavirus oblige ? Le palmarès Best Workplaces, publié ce mercredi, met à l'honneur celles qui "ont mieux réussi à maintenir le lien. Elles ont ainsi pu faire preuve d'agilité et de réactivité dans cette période difficile", explique Patrick Dumoulin, président de la société de conseil Great Place to Work France.

Le palmarès, dévoilé par le quotidien 'Le Figaro', se base un questionnaire adressé aux collaborateurs des entreprises, et sur un dossier complété par l'entreprise sur ses pratiques managériales.

Entreprises de plus de 2.500 salariés

Dans cette catégorie, c'est le groupe SII qui arrive en tête, représentant le conseil en système et logiciels informatiques. Il devance les services de transport DHL Express et DHL Aviation, tandis que le groupe immobilier est troisième. Quatrième et dernier du classement : l'éditeur de solution de paiement électronique Worldline.

Entreprises de 1.000 à 2.500 salariés

L'éditeur de logiciels Salesforce est en haut du palmarès, devant le site de petites annonces leboncoin, et Exitia (conseil en ingénierie). Suivent Talan (conseil en transformation digitale), Cofidis (distribution de crédits), Electro Dépôt (électro-domestique pour le grand public), Groupe Chopard Automobile (concessionnaire), et UES MCRA (centre d'appels) à la huitième place. Les entreprises e.Voyageurs SNCF (transport ferroviaire) et Legallais (distribution de quincaillerie pour les professionnels) complètent le top 10.

Entreprises de 250 à 1.000 salariés

OCTO Technology (cabinet de conseils et réalisation IT) est en tête, tandis que Adobe LR (logiciel de création et de marketing) et Technologies Groupe (conseil en ingénierie dans l'industrie) complètent le podium. Suivent Cisco Systems France (transformation numérique de l'IT et des réseaux), Stryker (fabricant de dispositifs médicaux), L'olivier Assurance (assurance), Abbvie (biotechnologie et pharmacie), Magellan Partners (conseil en management et organisation), C'PRO (prestataire de services numériques), Volkswagen Financial Services France (banque, services financiers, assurances).