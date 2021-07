Le paiement sans contact dopé en France par la crise sanitaire

Il représente désormais la moitié des transactions réalisées par carte bancaire, selon la Banque de France.

(Boursier.com) — Les Français se sont massivement convertis au "sans contact" depuis le début de la crise sanitaire... Il représente désormais la moitié des paiements par carte, contre un tiers avant mars 2020, selon le rapport annuel de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement de Banque de France.

La banque l'explique par "la fluidité du paiement" et "la réduction des contacts physiques comme mesure barrière à la propagation du virus". Cette adoption massive a aussi été "facilitée par l'augmentation du plafond de paiement de 30 à 50 euros en mai 2020", peut-on lire dans un communiqué.

Moins de fraude

"Dès le déconfinement de mai 2020, le paiement sans contact a connu une croissance spectaculaire, avec des progressions de plus de 50% en nombre et un doublement en valeur pendant l'été 2020", détaille la Banque de France. "En contrepartie de ces progressions, le paiement par carte avec saisie du code a très fortement diminué depuis le début de la crise, restant en retrait de plus de 20% en volume y compris hors périodes de confinement".

Cette envolée de l'utilisation du "sans contact" s'est accompagnée d'un renforcement du niveau de sécurité, note la BdF. Le taux de fraude (enregistrée souvent après la perte ou le vol de la carte) a atteint un plus bas historique à 0,013%, contre 0,019% en 2019, soit une fraude de près de 10,5 millions d'euros.