Le nutriscore, un bon outil contre la 'malbouffe' selon l'UFC

Une amélioration très significative de la qualité nutritionnelle des aliments a été constatée pour les barres céréalières ou les pains spéciaux et les biscottes.

(Boursier.com) — Mis en place en 2015 en France, l'affichage du Nutri-Score est bénéfique et pousse les industriels à revoir en hausse la qualité de leurs produits, selon l'UFC-Que Choisir. "Le caractère facultatif du nutri-score est un frein à l'amélioration des recettes", déplore l'association.

Une amélioration très significative de la qualité nutritionnelle des aliments a été constatée pour trois familles d'aliments où le Nutri-Score est le plus souvent affiché : barres céréalières (43% d'affichage), pains spéciaux et biscottes (61%) et céréales du petit déjeuner (97%).

"En seulement sept ans, la proportion de Nutri-Score favorable 'A', 'B' et 'C' pour les barres céréalières a été multipliée par 2 (de 25% à 49%). Dans le même temps, la part des Nutri-Score 'A' et 'B' a été multipliée par près de cinq pour les céréales du petit déjeuner (de 8% à 38%) et est passée de 40% à 62% pour les pains spéciaux et les biscottes", écrit l'association de défense des consommateurs.

[#AfficheTonNutriScore] Sur la base de sa nouvelle étude qui prouve l'efficacité du #NutriScore pour améliorer les recettes des industriels, l'@UFCquechoisir demande son affichage obligatoire en 🇪🇺 ! @Food_EU Lire notre communiqué👉https://t.co/CvsBr5qha1 pic.twitter.com/Eu7G8ZBdLk >— UFC-Que Choisir (@UFCquechoisir), via Twitter

Elle cite l'exemple des barres céréalières Nestlé, qui sont désormais Nutri-Score 'C' ou 'B', après avoir notamment diminué les taux de matières grasses, de sucre ou de sel. Quant au Muesli aux 3 chocolats 'Chabrior' d'Intermarché ou aux tortillas de 'La Boulangère', ils ont tous les deux gagné une classe de Nutri-Score en passant respectivement en 'B' et en 'A'.

Les gâteaux, bonnet d'âne...

Dans les quatre autres catégories d'aliments étudiées, le Nutri-Score est à l'inverse très peu affiché (rayons biscuits et gâteaux (17%), barres et goûters chocolatés (17%), sauces condimentaires (10%) ou glaces et sorbets (moins de 1%)).

Or ces catégories n'ont pas connu d'améliorations nutritionnelles majeures depuis 2015. La proportion cumulée de Nutri-Score 'E' et 'D' calculée par l'association est en effet toujours majoritaire en 2022 pour les glaces et sorbets (52 %) et atteint les trois quarts des références des sauces condimentaires. Pire, elle représente pas moins de neuf produits sur dix au sein des rayons barres et goûters chocolatés ou biscuits et gâteaux...

"Constatant que la qualité nutritionnelle a considérablement progressé dans les seuls rayons où il est largement affiché, l'Association presse la France de se mobiliser pour défendre le Nutri-Score auprès des autorités européennes, et la Commission européenne de le rendre obligatoire dans l'Union", demande UFC.