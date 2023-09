Le nombre des grandes fortunes asiatiques a fondu l'an dernier

Le confinement imposé par la Chine et la guerre en Ukraine ont pesé...

(Boursier.com) — La part de la population asiatique très fortunée a dégringolé d'environ 10,9% l'année dernière pour atteindre 108 370 personnes, ce qui représente la plus forte baisse régionale dans le monde, selon un rapport de la société de données Altrata. Le rapport attribue cette chute au confinement très strict imposé par la Chine, à la guerre en Ukraine et à la perturbation des chaînes d'approvisionnement régionales. Les marchés à forte composante technologique comme la Corée du Sud et Taïwan ont été les plus touchés par les secousses dans les exportations et la consommation.

L'étude concerne les personnalités qui affichent une fortune supérieure à 30 millions de dollars. L'Europe a enregistré la deuxième pire performance régionale, avec une baisse de 7,1%, soit 100.850 personnes. Les "retombées directes" de l'invasion russe de l'Ukraine ont été considérables, selon le rapport.

Hausse des prix des matières premières

L'Amérique du Nord, qui compte le plus grand nombre de grosses fortunes avec une valeur nette combinée de 16,47 billions de dollars, a enregistré une baisse de 4% à 142.990 personnes, selon le rapport. Cette baisse est en grande partie due au cycle agressif de hausses des taux de la Réserve fédérale aux Etats-Unis.

A l'inverse, le Moyen-Orient, l'Amérique latine et les Caraïbes ont enregistré une forte augmentation du nombre d'utra-riches. Le Moyen-Orient grimpe de 15,7%, en grande partie grâce à la flambée des prix des matières premières, tandis que l'Amérique latine et les Caraïbes ont connu une augmentation de 17,5%.