Le nombre de saisonniers en montagne a chuté de plus de moitié l'hiver dernier









(Boursier.com) — Le nombre de saisonniers dans les zones de montagne a chuté l'hiver dernier en France, avec les restrictions liées à la crise épidémique. Selon les données du ministère du Travail, les effectifs ont dégringolé de 58% par rapport à l'hiver précédent, avec environ 25.000 personnes en contrat entre décembre 2020 et mars 2021, contre 58.000 l'année précédente. Au total, 68% des saisonniers, soit près de 17.000 personnes, ont été placés au moins une fois chaque mois en activité partielle, selon les données de la Dares.

L'emploi saisonnier a diminué davantage dans les Alpes (-59%) et les Pyrénées (-56%), où le ski alpin est prépondérant, que dans les Vosges (-44%), le Jura (-32%) ou en Corse (-21%).

Activité partielle

L'emploi saisonnier dans les zones montagneuses a mieux résisté dans les remontées mécaniques (-19% par rapport à la saison précédente), alors qu'il a diminué nettement dans l'hébergement restauration (-76%). Dans ces deux secteurs, plus de huit saisonniers sur dix de l'activité partielle...

À l'inverse, dans les secteurs du commerce de détail et dans celui des activités sportives, récréatives et de loisirs, l'emploi saisonnier pendant la saison d'hiver a reculé de moitié mais le recours à l'activité partielle est plus limité (données complémentaires).