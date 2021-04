Le nombre de chômeurs en légère baisse au 1er trimestre en France

"Toutes les aides massives qu'on a mises en place depuis ces derniers mois ont permis de contenir le chômage", selon la ministre du Travail.

(Boursier.com) — Le nombre de chômeurs a légèrement diminué au premier trimestre en France... Les personnes inscrites à Pôle emploi et tenues de rechercher un emploi (catégories A, B, C) ressortent à 5.716.900, selon les données publiées par la Dares. Parmi elles, 3.560.600 personnes sont sans emploi (catégorie A) et 2.156.300 exercent une activité réduite (catégories B, C).

En France métropolitaine, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A a reculé de 0,3% sur la période et augmente de 6,8% sur un an. Le nombre de personnes exerçant une activité réduite courte (catégorie B) a augmenté de 0,4% par rapport au trimestre précédent et sur la même période celui des personnes en activité réduite longue (catégorie C) a cru de 1%.

La totalité des demandeurs d'emploi en catégories A, B, C est ainsi restée stable sur ce trimestre (+4.700) et a progressé de 4,9% sur un an...

Stabilité

Cette tendance avait été annoncée mardi matin par la ministre du Travail, Elisabeth Borne, avant la publication en milieu de journée des statistiques officielles. "Sur le premier trimestre 2021, on a une légère baisse du nombre de demandeurs d'emplois", a-t-elle déclaré sur RMC et BFMTV, sans fournir de chiffres...

Grâce aux aides du gouvernement

Elisabeth Borne a expliqué cette légère décrue, qu'elle a aussi qualifiée de "stabilité", par les dispositifs mis en place par le gouvernement pour atténuer l'impact de la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus.

"Toutes les aides massives qu'on a mises en place depuis ces derniers mois ont permis de contenir le chômage", a-t-elle dit...

"Les aides ont fonctionné"

"Au cours de l'année 2020, en un an le chômage a progressé de 8%, évidemment c'est beaucoup, mais il faut se souvenir que dans la crise de 2008-2009 le chômage avait bondi de 25% ! Donc on voit que les aides ont bien fonctionné... Et sur ce début d'année, on a une stabilité du nombre de demandeurs d'emplois malgré des restrictions sanitaires qui se sont mises en place progressivement", a-t-elle ajouté.