Le nombre de chômeurs en légère baisse au 1er trimestre

Le nombre de chômeurs en légère baisse au 1er trimestre









"Toutes les aides massives qu'on a mises en place depuis ces derniers mois ont permis de contenir le chômage", selon la ministre du Travail.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le nombre de chômeurs a légèrement diminué au premier trimestre en France, a déclaré mardi la ministre du Travail, Elisabeth Borne, avant la publication en milieu de journée des statistiques officielles du chômage.

"Sur le premier trimestre 2021, on a une légère baisse du nombre de demandeurs d'emplois", a-t-elle déclaré sur RMC et BFMTV, sans fournir de chiffres - ils doivent être publiés en milieu de journée.

Grâce aux aides du gouvernement

Elisabeth Borne a expliqué cette légère décrue, qu'elle a aussi qualifiée de "stabilité", par les dispositifs mis en place par le gouvernement pour atténuer l'impact de la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus.

"Toutes les aides massives qu'on a mises en place depuis ces derniers mois ont permis de contenir le chômage", a-t-elle dit.

"Les aides ont fonctionné"

"Au cours de l'année 2020, en un an le chômage a progressé de 8%, évidemment c'est beaucoup, mais il faut se souvenir que dans la crise de 2008-2009 le chômage avait bondi de 25%. Donc on voit que les aides ont bien fonctionné. Et sur ce début d'année, on a une stabilité du nombre de demandeurs d'emplois malgré des restrictions sanitaires qui se sont mises en place progressivement", a-t-elle ajouté.