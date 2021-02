Le nombre de chômeurs a baissé au mois de janvier en France, mais...

Le nombre de chômeurs a baissé au mois de janvier en France, mais...









Le nombre d'inscrits en catégorie A baisse de 0,9% en janvier, mais l'activité réduite augmente.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A (n'exerçant aucune activité) a reculé de 0,9% en janvier, selon le dernier pointage de la Dares (ministère du Travail). Cela représente soit 34.600 inscrits en moins, pour un total de 3,79 millions.

Mais les chiffres montent dans les autres catégories : avec l'activité réduite (catégories B et C), le nombre de demandeurs d'emploi en France (hors Mayotte) est resté stable en janvier (+0,1%, soit +3.600) et s'établit à 6 millions, selon le service statistique du ministère du Travail.

Au total en 2020, le chômage a bondi de 7,5%, avec 265.400 inscrits supplémentaires au 4ème trimestre 2020 par rapport à la même période en 2019.

L'activité réduite augmente

En janvier, le niveau des demandeurs d'emploi de catégorie A reste élevé et se situe à 8,8% au-dessus de son niveau d'avant crise. Le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie B et C augmente (+38.300, soit +1,7%) à 2,2 millions.

Le taux de chômage en France s'est légèrement amélioré au quatrième trimestre, selon le dernier pointage de l'Insee. Il ressort à 8% de la population active, contre 9,1% sur les trois mois précédents. L'institut de la statistique note une hausse des embauches mais estime que les données sont en partie faussées par le deuxième confinement imposé en octobre pour lutter contre l'épidémie due au nouveau coronavirus...