Le Mouvement Entrepreneurs Pour La Planète se déploie en région Auvergne-Rhône-Alpes









En partenariat avec la Banque Neuflize OBC

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Fort de son lancement en 2019 dans la Région Sud et d'un premier déploiement couronné de succès en Ile-de-France fin 2020, le mouvement Entrepreneurs Pour La Planète (EPLP) renforce sa présence nationale et ouvre son antenne en Région Rhône-Alpes Auvergne en partenariat avec la Banque Neuflize OBC.

EPLP est une association reconnue d'intérêt général qui oeuvre pour accélérer la transition écologique des entreprises. Créée par Christophe Caille, pour accompagner les entrepreneurs au changement, le mouvement a réussi à établir en quelques mois seulement un nouvel écosystème où coopèrent des porteurs de projets environnementaux (structures de l'État, collectivités, associations...) et des chefs d'entreprise du territoire, sous la forme de mécénat de compétences. "C'est un échange vertueux, gagnant/gagnant, où, sur un même territoire, les porteurs bénéficient des compétences de mentors pour construire et pérenniser leur projet, et offrent en retour à ces dirigeants de s'initier afin d'accélérer la transformation écologique de leur entreprise".

Plus de 160 projets

Via la plateforme de networking digital et les nombreux évènements organisés par EPLP, des binômes se créent, pour initier le plus d'entreprises à la transition écologique... A date, plus de 160 projets sont sur la plateforme www.entrepreneurspourlaplanete.org et ce sont près de 70 binômes qui sont formés sur le territoire. Le mouvement, qui remporte un franc succès, ambitionne d'en voir naître 100 nouveaux d'ici fin 2021.

C'est donc tout naturellement qu'EPLP a choisi d'ouvrir sa troisième antenne en Auvergne-Rhône-Alpes (AURA), deuxième pôle économique de France, riche de projets et d'entreprises emblématiques...

Enjeu majeur du développement économique, la transition écologique est placée au coeur des objectifs de la Banque Neuflize OBC.

Catalyseur

C'est donc avec le plus grand intérêt que la Banque Neuflize OBC a fait le choix d'accompagner EPLP dans l'ouverture de l'antenne de la région Auvergne-Rhône-Alpes, convaincue que ce mouvement est un véritable catalyseur capable de rassembler les acteurs de l'environnement et du monde de l'entreprise autour de projets environnementaux à fort impact.

Laurent Sellier, Directeur de l'agence Neuflize OBC de Lyon a déclaré : "A travers ce partenariat, je suis fier de représenter Neuflize OBC dans ma région de coeur et de pouvoir m'appuyer sur une équipe de banquiers privés et corporate talentueuse et à l'écoute des besoins de nos clients. Nous ambitionnons d'accompagner nos clients et l'ensemble des parties prenantes de la région Auvergne-Rhône-Alpes dans la transition énergétique qui est un des éléments clés du développement économique à venir."

Technologie disruptive

L'antenne EPLP Auvergne-Rhône-Alpes sera dirigée par Nathalie Gaudriot-Guinot, chef d'entreprise engagée dans la transition en contribuant au développement d'une technologie disruptive anti-bruit active pour lutter contre les pollutions sonores. Elle a également occupé des fonctions d'attachée de presse et de Directrice de la communication, pendant plus de 25 ans dans la région. "Ma mission est de porter le concept d'EPLP le plus largement possible en Rhône-Alpes Auvergne afin d'aider le plus possible de porteurs de projets à les pérenniser et d'accompagner le plus possible de dirigeants à intégrer la transition écologique dans leurs entreprises" explique Nathalie Gaudriot-Guinot.

Pour ce faire, elle pourra s'appuyer sur la vision d'EPLP qui a déjà fait ses preuves en Région Sud et Ile de France, et qui est de faire des entrepreneurs le bras armé de la transition écologique...