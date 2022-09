Le moral des ménages repart à la baisse

Il recule de trois points...

(Boursier.com) — La confiance des ménages s'est repliée plus fortement que prévu en France en septembre, et retrouve son plus bas de juillet après un rebond le mois dernier, selon les données publiées mercredi par l'Insee, qui cite une dégradation des perspectives concernant le niveau de vie. L'indicateur synthétisant cette confiance a reculé de trois points, à 79.

Selon l'Insee, la part des ménages qui considèrent que le niveau de vie en France va s'améliorer au cours des 12 prochains mois affiche le recul le plus marqué en perdant huit points, à son point bas historique atteint en mai 2020.

Chômage : nette augmentation des craintes

En septembre, les craintes des ménages concernant l'évolution du chômage augmentent fortement. Le solde correspondant gagne onze points mais demeure à un niveau bas par rapport à sa moyenne de longue période.