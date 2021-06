Le moral des ménages remonte au plus haut niveau depuis 15 mois

Envie de consommer et baisse des craintes du chômage sont au menu en juin, selon l'Insee.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les Français retrouvent peu à peu le moral : au mois de juin, la confiance des ménages dans la situation économique a augmenté nettement, selon le dernier pointage de l'Insee. À 102, l'indicateur qui la synthétise gagne quatre points et repasse au-dessus de sa moyenne de longue période (100), pour la première fois depuis le début de la crise sanitaire, note l'institut.

Envie de consommer

En juin, la proportion de ménages estimant qu'il est opportun de faire des achats importants augmente nettement : le solde correspondant gagne dix points et atteint son plus haut niveau depuis février 2018.

Le solde d'opinion des ménages relatif à leur situation financière future gagne six points, et s'établit à son plus haut niveau depuis juin 2007. Celui relatif à leur situation financière personnelle passée gagne quant à lui deux points. Les deux soldes se situent largement au-dessus de leur moyenne de longue période.

Moins d'envie d'épargner

La perception de ménages sur leur capacité d'épargne actuelle baisse d'un point mais reste très au-dessus de sa moyenne. Le solde relatif à leur capacité d'épargne future augmente de deux points, atteignant un nouveau pic historique. En revanche, la part des ménages estimant qu'il est opportun d'épargner baisse. Le solde correspondant perd quatre points, restant néanmoins très au-dessus de sa moyenne.

Toujours selon l'Insee, les Français qui considèrent que le niveau de vie en France va s'améliorer au cours des douze prochains mois augmente nettement. Le solde correspondant gagne huit points et dépasse sa moyenne, à son plus haut niveau depuis décembre 2017.

Mois d'inquiétude face au chômage

Les craintes des ménages concernant l'évolution du chômage baissent nettement en juin. Le solde correspondant perd dix-neuf points et passe en dessous de sa moyenne de longue période, à son plus bas niveau depuis le début de la crise sanitaire.