Le moral des ménages a encore baissé en août

Les Français sont plus inquiets pour leur situation financière et songent davantage à épargner, selon le dernier pointage de l'Insee.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La confiance des ménages a continué de diminuer légèrement au mois d'août, comme en juillet. "À 99, l'indicateur qui la synthétise perd un point et repasse en dessous de sa moyenne de longue période (100)", écrit l'Insee vendredi dans un communiqué. Cet indicateur correspond à une moyenne pour les pointages enregistrés entre 1987 et 2020.

Le solde d'opinion des ménages relatif à leur situation financière future a baissé de deux points et la part des ménages estimant qu'il est opportun d'épargner augmente à nouveau, après trois mois consécutifs de baisse. Le solde correspondant gagne trois points, et reste très au-dessus de sa moyenne.

Inquiétude financière

De même, le solde d'opinion des ménages relatif à leur capacité d'épargne actuelle augmente de trois points. En revanche, celui relatif à leur capacité d'épargne future perd deux points. Ces deux soldes restent très au-dessus de leur moyenne de longue période. L'Insee montre aussi que ceux qui considèrent que le niveau de vie en France va s'améliorer au cours des douze prochains mois sont moins nombreux, avec même une nette baisse pour le deuxième mois consécutif. Le solde correspondant perd neuf points et passe en dessous de sa moyenne.

Sur le front de l'emploi, pas de changement : les craintes des ménages concernant l'évolution du chômage sont stables.

Inflation perçue

En août, la part des ménages qui considèrent que les prix ont augmenté au cours des douze derniers mois a augmenté légèrement. Le solde correspondant gagne deux points et se situe au-dessus de sa moyenne, franchie en juillet après une nette hausse. Ceux qui pensent que les prix vont augmenter au cours des douze prochains mois sont un peu plus nombreux en août. Le solde correspondant gagne deux points et reste au-dessus de sa moyenne de longue période.