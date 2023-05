Le Montana devient le premier Etat américain à bannir TikTok

Dès le 1er janvier 2023, l'Etat américain interdira aux boutiques d'applications de Google et d'Apple de proposer TikTok sur son territoire.

(Boursier.com) — La guerre contre TikTok franchit une nouvelle étape aux Etats-Unis... Alors que l'application star des adolescents est soupçonné d'être utilisée par Pékin à des fins d'espionnage, le gouverneur du Montana, Greg Gianforte, a signé mercredi une loi interdisant à l'entreprise chinoise d'opérer dans l'Etat américain, qui devient ainsi le premier dans le pays à bannir l'application de courtes vidéos.

"Pour protéger les données personnelles et privées des habitants du Montana contre le Parti communiste chinois, j'ai interdit TikTok" dans cet Etat du nord-ouest des Etats-Unis, a-t-il tweeté, évoquant "une application liée à des adversaires étrangers".

Dès le 1er janvier 2024, le Montana interdira aux boutiques d'applications de Google et d'Apple de proposer TikTok sur son territoire, mais n'imposera aucune sanction aux personnes utilisant l'application, rapporte 'Reuters', précisant qu'il est presque certain qu'elle fera l'objet de contestations judiciaires. L'application, qui appartient au groupe chinois ByteDance, n'a toutefois pas répondu à une question de l'agence de presse lui demandant si elle envisageait une action en justice.

TikTok is just one app tied to foreign adversaries. Today I directed the state's Chief Information Officer to ban any application that provides personal information or data to foreign adversaries from the state network. pic.twitter.com/92Im6D9Jgx — Governor Greg Gianforte (@GovGianforte), via Twitter

Des appels de plus en plus nombreux à interdire l'application

TikTok pourrait se voir infliger des amendes pour chaque infraction et des amendes supplémentaires de 10.000 dollars par jour en cas de violation de l'interdiction. Apple et Google, pourraient également se voir infliger des amendes de 10.000 dollars par jour et par infraction s'ils ne respectent pas l'interdiction.

Dans un communiqué, la plateforme chinoise a jugé que cette loi "porte atteinte aux droits du premier amendement des habitants du Montana", ajoutant que l'entreprise "continuera à défendre les droits de ses utilisateurs à l'intérieur et à l'extérieur du Montana".

TikTok, qui compte plus de 150 millions d'utilisateurs américains, fait l'objet d'appels de plus en plus nombreux de la part de législateurs américains et de représentants des Etats à interdire l'application dans l'ensemble du pays, en raison de craintes concernant l'influence potentielle du gouvernement chinois sur la plateforme, ce qui nuirait aux intérêts des pays occidentaux en matière de sécurité.

TikTok nie les accusations

L'application a nié à plusieurs reprises avoir partagé des données avec le gouvernement chinois et a assuré qu'elle ne le ferait pas si on le lui demandait. Fin mars dernier, le directeur général de TikTok, Shou Zi Chew, a été auditionné par le Congrès américain dans une ambiance tendue sous un feu roulant de questions.

Interrogé notamment par l'élue démocrate Diana DeGette sur les mesures prises par TikTok pour empêcher la diffusion de fausses informations sur la plateforme, il a affirmé que "la grande majorité" des utilisateurs viennent sur la plateforme "pour se divertir avec des contenus sûrs, mais il y a des gens qui diffusent des informations erronées et dangereuses". "Nous devons prendre cela très au sérieux", avait-il admis...