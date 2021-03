Le ministère du travail recrute 120 inspecteurs

Le ministère du travail recrute 120 inspecteurs









Les inscriptions pour les concours 2021 de l'inspection du travail sont fixées du 1er mars au 1er avril.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — 120 postes d'inspecteurs du travail ont été ouverts cette année par le ministère du Travail, dont une vingtaine pour l'Ile-de-France qui font l'objet d'un concours spécifique et une vingtaine dans le cadre de détachements inter-administratifs...

Formation rémunérée

Les concours s'adressent : aux étudiants titulaires d'un diplôme de niveau II (Bac +3) notamment dans les filières juridiques ou scientifiques, aux fonctionnaires et agents publics justifiant de quatre années d'ancienneté, aux personnes justifiant de huit années de mandat syndical ou électif ou d'activité professionnelle ; dans une volonté de diversifier les profils.

Il n'y a pas de limite d'âge pour s'y présenter... Les inscriptions pour les concours 2021 de l'inspection du travail sont fixées du 1er mars au 1er avril. Les épreuves orales auront lieu du 25 octobre au 5 novembre 2021, pour le concours national, et du 15 au 19 novembre 2021 pour le concours spécifique à la région Ile-de-France.

Les lauréats bénéficient d'une formation en alternance rémunérée de 18 mois à l'Institut National du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle (INTEFP), à l'ouest de Lyon.

L'INTEFP organise d'ailleurs deux sessions d'information via visioconférence lundi 8 et jeudi 11 mars...

Au contact !

Catégorie A de la fonction publique, les inspecteurs du travail veillent à l'application de la législation du travail par le contrôle en entreprise et par le conseil aux acteurs du monde du travail. Ils mettent en oeuvre les politiques en faveur de l'emploi et de l'insertion professionnelle. C'est un métier au contact des employeurs et des salariés qui permet à l'inspecteur du travail d'être au coeur des relations sociales en traitant des sujets liés aux relations professionnelles individuelles et collectives et aux conditions de travail...

Depuis le début de l'année, les inspecteurs du travail ont effectué plus de 36.000 interventions sur les lieux de travail, adressé 24.000 lettres d'observations et préparé des mises en demeure du DIRECCTE pour prévenir les risques de contamination liés au COVID (et dans ce cadre obtenu des corrections rapides dans 90% des cas).

Outre la santé et la sécurité de celles et ceux qui travaillent, les inspecteurs du travail interviennent pour le respect des droits des salariés, contribuent à la lutte contre le travail illégal et la traite des êtres humains (l'inspection a contribué à mettre à jour plusieurs réseaux en région parisienne, en Bretagne ou dans le Midi), agissent pour l'égalité professionnelle et contre les discriminations...