Le Ministère de l'Economie et la Banque des Territoires ouvrent une plateforme interactive pour identifier les aides disponibles pour l'ESS

Cette plateforme récapitule l'ensemble des aides d'urgence (fonds de solidarité, reports de charges, activité partielle, dispositifs sectoriels ou fonds régionaux) pour chaque type de structure de l'ESS

(Boursier.com) — Le Secrétariat d'État à l'Économie sociale, solidaire et responsable et la Banque des Territoires présentent une initiative destinée à faciliter l'identification des aides d'urgence disponibles pour les structures de l'ESS.

Cette plateforme récapitule l'ensemble des aides d'urgence (fonds de solidarité, reports de charges, activité partielle, dispositifs sectoriels ou fonds régionaux) pour chaque type de structure de l'ESS et pour chaque cas...

Issue d'un travail collaboratif entre le Secrétariat d'État et la Banque des Territoires, la plateforme est accessible sur le site internet de cette dernière : https://www.banquedesterritoires.fr/plan-ess. Elle sera mise à jour en fonction de l'évolution des mesures et plans gouvernementaux...

"Les structures de l'ESS sont particulièrement mobilisées pendant cette crise mais aussi particulièrement touchées, constate Olivia Grégoire, secrétaire d'État à l'Économie sociale, solidaire et responsable auprès du ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance. Nous nous sommes pleinement engagés pour que ces acteurs soient identifiés dans les mesures de soutien de l'État. Maintenant, il faut aussi que ces acteurs identifient les mesures de soutien : nous devons leur faciliter la tâche en leur indiquant clairement les solutions qui s'offrent à eux et comment les solliciter."

Afin d'encourager le recours aux mesures d'urgence et de faciliter tant leur compréhension que leur prise en main, par les structures de l'ESS, la plateforme personnalise la réponse en fonction d'un ensemble de critères : type de structure, taille, secteur, difficultés rencontrées...

L'objectif est ici de fournir rapidement un état des lieux personnalisé de l'ensemble des aides ouvertes (montant, nature) et des points de contact.

Cette initiative intervient dans le cadre du dispositif UrgencESS visant à soutenir les structures de l'ESS, pendant la crise, au moyen d'une cellule de crise hebdomadaire, d'un numéro vert et contact mail (infocovid.ess@cabinets.finances.gouv.fr), et d'un document de synthèse des dispositifs dédiés à l'ESS mis à jour en fonction de l'évolution des mesures gouvernementales.

"De nombreux dispositifs d'aide ont été conçus ces derniers mois pour permettre aux acteurs économiques de traverser la crise. Les structures de l'ESS sont un maillon essentiel du tissu économique et elles ont besoin d'être accompagnées pour savoir comment en bénéficier. Avec cette nouvelle plateforme, nous donnons aux acteurs de l'ESS un outil précieux pour mieux identifier les aides auxquelles ils sont éligibles." indique Olivier Sichel, directeur de la Banque des Territoires.

