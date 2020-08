Le masque bientôt obligatoire dans les entreprises ?

"Il y a déjà des guides pratiques qui permettent de garantir cette sécurité sanitaire", mais "s'il faut aller au delà parce que le virus se développe, les entreprises devront s'adapter", a estimé Alain Griset...

(Boursier.com) — C'est une piste qui est désormais envisagée par l'exécutif... En visite mardi au CHU de Montpellier, le Premier ministre Jean Castex évoquait la possibilité de "généraliser au maximum le port du masque sur le lieu de travail". Le ministre délégué auprès du ministre de l'Economie et des Finances, chargé des PME, Alain Griset s'est montré toutefois plus prudent.

"Il y a déjà des guides pratiques qui permettent de garantir cette sécurité sanitaire... S'il faut aller au-delà parce que le virus se développe, les entreprises devront s'adapter", a estimé le ministre délégué, interrogé sur 'Europe 1' ce mercredi.

Pour rappel, le port obligatoire du masque est aujourd'hui imposé dans les lieux clos accueillant du public et sur la voie publique dans certaines villes. Le gouvernement a dernièrement demandé aux préfets et aux élus locaux d'"étendre le plus possible l'obligation du port du masque dans les espaces publics".

Le masque obligatoire dans certaines situations au travail

Au travail, cette mesure sanitaire ne doit pour l'heure s'appliquait que dans certaines situations, notamment dès lors que la distanciation d'un mètre avec d'autres salariés, des clients ou toute autre personne intervenant sur le lieu de travail n'est pas effective ou est susceptible de ne plus l'être.

Selon le protocole sanitaire publié fin juin par le ministère du Travail, le masque doit également être porté lorsque le salarié "est amené à être en contact à moins d'un mètre d'un groupe social constitué librement de personnes qui ne portent pas de masque".

Encourager à nouveau le télétravail ?

"Il y a deux objectifs qu'il faut continuer de poursuivre : essayer de maintenir une qualité de protection sanitaire pour tous les Français et tout faire pour que l'activité économique reprenne", a rappelé Alain Griset. Interrogé sur l'aspect contraignant que pourrait avoir le port du masque au travail, le ministre délégué n'a pas exclu la nécessité d'encourager à nouveau le télétravail.

"Mais il y a beaucoup d'entreprises pour lequel ce n'est pas possible", notamment dans le bâtiment, a-t-il souligné. "Il faut donc plutôt revoir les protocoles avec les entreprises selon les secteurs" et voir "dans le dialogue social de quelle manière on peut adapter les protocoles en fonction de la situation sanitaire", a-t-il ajouté.