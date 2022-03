Le marché mondial de la musique en forte hausse en 2021

Les ventes physiques (CD et vinyles) sont reparties en hausse pour la première fois depuis 20 ans.

(Boursier.com) — Le marché mondial de la musique a grimpé de 18,5% en 2021, tiré par la croissance du streaming payant, selon l'IFPI (Fédération internationale de l'industrie phonographique). Les chiffres publiés mardi montrent que les revenus en 2021 étaient de 25,9 milliards de dollars.

Les revenus du streaming par abonnement payant ont augmenté de 21,9%, soit 12,3 milliards de dollars (11,2 millions d'euros). Il y avait l'an dernier 523 millions d'abonnés à une plateforme telle que Deezer, Spotify, Apple Music ou Amazon Music. Le streaming total (y compris les abonnements payants et financés par la publicité) a augmenté de 24,3% pour atteindre 16,9 milliards de dollars (15,3 milliards d'euros), soit 65% du total des revenus mondiaux de la musique.

IFPI's Global Music Report 2022 - the definitive guide to the recorded music market worldwide - is out now. https://t.co/y7Q8uhZHiU #GlobalMusicReport pic.twitter.com/gmc42X85lD — IFPI (@IFPI_org), via Twitter

La croissance a été soutenue également par les formats physiques (+16,1% pour les CD et les vinyles), en hausse pour la première fois depuis 20 ans. "Cette évolution s'explique en partie par une reprise du commerce de détail physique, qui avait été fortement impactée en 2020 par la pandémie de COVID-19", peut-on lire dans un communiqué. Les revenus des CD ont augmenté pour la première fois depuis 2000, avec une demande prononcée en Asie. Parallèlement, le récent regain d'intérêt pour le vinyle s'est poursuivi avec une très forte croissance du chiffre d'affaires en 2021 de 51,3% (contre +25,9% en 2020).

La K-Pop toujours en forme

Du côté des artistes, les ventes ont été dopées une nouvelle fois par le groupe coréen de K-Pop BTS, déjà leader du marché en 2020. Les autres artistes les plus vendus sont Taylor Swift, Adele, Drake, Ed Sheeran, The Weeknd, Billie Eilish, Justin Bieber, Seventeen et Olivia Rodrigo.

Du côté de l'Europe, les ventes ont bondi de 15,4% en 2021, soit une augmentation considérable par rapport à la croissance de 3,2% de l'année précédente. Le continent représente 30,1% du marché mondial, tiré par le Royaume-Uni (+13,2% l'an dernier), l'Allemagne (+12,6) et la France (+11,8).