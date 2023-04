Le marché européen des ETF et des ETC a collecté 38,2 MdsE au premier trimestre

(Boursier.com) — Morningstar vient de publier un bilan du marché des ETF et ETC en Europe pour le premier trimestre 2023, qui a recueilli 38,2 milliards d'euros de flux, soit une augmentation de 41% par rapport au dernier trimestre 2022,selon le rapport de Morningstar Q1 2023 European ETF Asset Flows Report.

Les principales conclusions pour le premier trimestre 2023 sont les suivantes :

Le marché européen des ETF et des ETC a collecté 38,2 milliards d'euros au premier trimestre 2023, contre 27,2 milliards d'euros au quatrième trimestre 2022. Les actifs sous gestion ont augmenté à 1,42 trillion d'euros, contre 1,32 trillion d'euros, sous l'effet des flux et des plus-values...

Les expositions aux marchés émergents et aux actions chinoises ont été privilégiées, les investisseurs se réjouissant de l'abandon par la Chine de sa politique de "zéro covid". Les tensions dans les secteurs bancaires américain et européen n'ont pas entamé l'appétit des investisseurs pour un risque accru après une année 2022 compliquée.

Les ETF ESG ont recueilli 10,4 milliards d'euros au premier trimestre, contre 14,9 milliards d'euros au quatrième trimestre. Cela représente 27% de l'ensemble des flux vers les ETF et ETC au cours de la période, contre 55 % au quatrième trimestre 2022.

Fort en thèmes

Les ETF thématiques ont attiré 800 millions d'euros de flux au premier trimestre, signe d'un fort rebond par rapport aux faibles flux enregistrés en 2022.

La plupart des fournisseurs européens ont amélioré leurs collectes sur les trois premiers mois de l'année par rapport au dernier trimestre de 2022. La grande nouvelle de la période a été l'acquisition de Credit Suisse par UBS. Cela renforcera la position d'UBS en tant que fournisseur de fonds passifs en Europe, bien qu'il faille noter que la majeure partie des avoirs passifs de Credit Suisse sont des fonds indiciels traditionnels plutôt que des ETF.

Jose Garcia-Zarate, Associate Director, Passive Strategies chez Morningstar, a commenté : "L'acquisition du Credit Suisse par UBS, en difficulté, a dominé l'actualité du premier trimestre... Cette opération devrait permettre de consolider les deux gammes de fonds, UBS étant appelée à renforcer sa position de fournisseur de fonds passifs en Europe, en particulier sur le marché suisse. Il convient de noter que la majeure partie des actifs passifs du Credit Suisse sont des fonds indiciels traditionnels, tandis que sa gamme d'ETF ne comprend que huit produits pour un total d'encours de 6,2 milliards d'euros à la fin du premier trimestre. Néanmoins, en agrégeant les données des 2 entités, UBS aurait dépassé Vanguard pour devenir le quatrième fournisseur d'ETF en Europe, même si ce n'est que de justesse.