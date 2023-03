Le marché du jeu vidéo s'est inscrit en légère baisse l'an dernier en France

Entre inflation et problèmes d'approvisionnement...

(Boursier.com) — Pas d'étincelles pour le marché du jeu vidéo en France, qui a enregistré une légère baisse de 1,6% en 2022, dans un contexte économique difficile, selon les chiffres du Syndicats des éditeurs de loisirs (SELL). Le chiffre d'affaires s'est élevé à 5,5 milliards d'euros - sa 3ème meilleure performance historique.

"Malgré les difficultés conjoncturelles de 2022 liées au contexte inflationniste et aux difficultés d'approvisionnement, c'est tout le secteur qui a su faire preuve de résilience. L'engouement des Français pour le jeu vidéo se traduit par une demande forte et de très belles performances sur les ventes de software, et notamment pour les jeux sur PC et les nombreuses nouveautés console sorties en 2022", commente Julie Chalmette, Présidente du SELL.

📢 Le bilan 2022 du marché du #jeuvidéo ! L'engouement Français vidéo très (notamment PC & nouveautés console). Plus d'infos sur les tendances du marché ? pic.twitter.com/e1K4TfGPYu — SELL (@SELL_JeuxVideo), via Twitter

Problèmes d'approvisionnement

L'écosystème Console (Hardware, Software et Accessoires) représente 46% de la valeur totale du marché du jeu vidéo et génère 2,56 milliards d'euros (-6,6 points). Cette décroissance résulte des difficultés d'approvisionnement qui ont touché de nombreux secteurs à l'échelle mondiale.

L'écosystème PC Gaming (Hardware, Software et Accessoires), qui représente 28% de la valeur totale du marché du jeu vidéo réalise une performance historique avec 1,54 milliard d'euros et une croissance de +5,8 points en un an. L'écosystème du jeu sur Mobile, qui représente 26% de la valeur totale du marché du jeu vidéo, se stabilise avec 1,41 milliard d'euros générés.

En 2022, sept Français sur dix jouaient au jeu vidéo au moins occasionnellement...