Le marché des jeux vidéo devrait accélérer en 2024

La reprise en 2023 a été portée par la sortie de plusieurs grands titres...

(Boursier.com) — Les fortes ventes de consoles Xbox de Microsoft et PlayStation 5 de Sony vont alimenter la reprise du marché mondial du jeu vidéo cette année... Le marché devrait croître de 2,8% pour atteindre 189,3 milliards de dollars en 2024, après avoir augmenté d'environ 0,6 % l'année dernière et mis fin à un déclin post-Covid qui avait conduit à des licenciements dans plusieurs entreprises de jeux vidéo, selon le cabinet d'études NewZoo.

Après deux années de croissance alimentée par la pandémie, le marché du jeu avait chuté de 4,3% en 2022, selon un précédent rapport de NewZoo, entre taux d'intérêt élevés, inflation tenace et manque de grands titres. La reprise en 2023 a été portée par la sortie de plusieurs grands titres, dont Star Wars Jedi : Survivor et le titre de football FC 24 d'Electronic Arts, ainsi que Poudlard Legacy de Warner Bros Discovery.

Catalogue

"Même si le catalogue de sorties de cette année devrait être moins impressionnant que celui chargé de succès très attendus de 2023, les jeux proposés en réseau et les anciens jeux stimuleront la croissance" des ventes de consoles en 2024, a déclaré NewZoo dans un rapport. Des prédictions qui vont dans le sens de celles de Sony, qui prévoit de vendre 25 millions d'unités de sa PlayStation 5 au cours de la période de 12 mois se terminant en mars, grâce à une nouvelle version.

Les jeux en réseau, tels que Fortnite d'Epic Games, sont devenus un moteur majeur des revenus des jeux ces dernières années, car leur modèle de jeu gratuit et leurs mises à jour de contenu attirent un grand nombre d'utilisateurs et les maintiennent engagés.

Sous pression

Pourtant, certains signes indiquent que le modèle est sous pression. Selon NewZoo, les utilisateurs s'éloignent des jeux en direct et optent davantage pour des jeux premium. Le cabinet estime par ailleurs que la croissance des services d'abonnement aux jeux comme PlayStation Plus et Xbox Game Pass - où les utilisateurs paient des frais pour accéder à une multitude de titres - devrait ralentir cette année.