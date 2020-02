Le marché de l'art a représenté 13,3 milliards de dollars en 2019

En l'absence d'oeuvres majeures vendues sur le marché de l'art en 2019, le chiffre d'affaires s'est contracté de 14%. En revanche, les prix sont ressortis stables...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Artmarket.com a publié son Rapport Annuel du Marché de l'Art en 2019... De quoi souligner que le marché de l'Art a continué de s'étoffer l'année dernière, avec 550.000 lots vendus aux enchères dans le monde pour un total de 13,3 milliards de dollars.

2019 signe ainsi le record absolu du nombres d'oeuvres vendues dans le monde depuis 1945. Il s'agit de l'année de plus grande circulation d'oeuvres jamais enregistrée en salles des ventes...

Des prix stables malgré une contraction de marché...

En matière de chiffre d'affaires, le marché de l'Art enregistre une contraction de -14% en 2019. Cela tient essentiellement à l'absence de vente de chef-d'oeuvre d'une valeur supérieure à 50 millions de dollars. Le marché reste prisé puisque le taux d'invendus est parfaitement stable, à 38%.

L'indice global des prix est également relativement stable, car évoluant seulement de +0,48%. En fait, le marché très haut de gamme s'adapte à la disponibilité des chefs-d'oeuvre, alors que la demande continue de croître pour l'Art Contemporain et d'après-guerre...

Monet, le plus cher !

En l'absence de pièces majeures de Picasso, Modigliani ou Giacometti, les enchères ont été dominées en 2019 par une toile impressionniste de la série 'Meules' (1890) de Claude Monet. Il s'agit de la seule vente qui a dépassé 100 M$ cette année.

Plusieurs autres oeuvre ont profondément marqué le monde de l'art... Notamment, la sculpture 'Rabbit' (1986) de Jeff Koons qui est devenue l'oeuvre la plus chère de l'histoire pour un artiste vivant. Elle a été adjugée pour 91,07 M$ chez Christies à la mi-mai 2019.

Picasso, toujours le maître

Les artistes du 'Top 500' du marché comptent en moyenne 120 adjudications chacun sur l'année. Ce nombre est deux fois plus élevé encore pour les 100 premiers... Pablo Picasso totalise à lui seul plus de 3.548 lots vendus aux enchères en 12 mois. Son marché est d'autant plus robuste qu'il couvre toutes les gammes de prix. Il demeure leader au palmarès des 500 principaux artistes, avec 346,22 M$ de produits de ventes. Monet est second avec 298,41 M$ de produits de ventes, mais avec seulement 36 lots passés en salle des ventes...