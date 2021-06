Le manque de main d'oeuvre pèse sur la reprise, selon Randstad

Depuis 16 mois, de nombreux Français ont décidé de changer de voie. Dans l'hôtellerie/restauration, 140.000 salariés sont concernés.

(Boursier.com) — Les nouvelles sont très bonnes pour l'emploi en France, avec 785.000 embauches enregistrées au mois de mai, au plus haut... depuis 15 ans, selon la ministre du Travail Elisabeth Borne. Mais certains secteurs peinent à recruter, à l'image de l'hôtellerie et la restauration. Il y a quelques semaines, les professionnels du secteur ont publié une étude montrant que 100.000 postes étaient à pourvoir dans ces établissements, qui avaient perdu beaucoup d'employés depuis le premier confinement de mars 2020.

Ces tensions se trouvent également dans les bassins d'emploi, selon le président du groupe Randstad France. "À Toulouse, il y a un gros donneur d'ordres qui est Airbus, et il a connu des restructurations qui ont eu des effets de chaîne sur l'ensemble du secteur. On a la même chose dans l'Est de la France avec l'automobile par exemple", a expliqué Frank Ribuot sur BFM Business.

Problème de flexibilité

Les problèmes pour trouver de la main d'oeuvre sont bien là, selon lui. "La difficulté c'est d'abord la flexibilité en tant qu'employeur pour prendre des gens qui potentiellement ont moins d'expérience, ou viennent d'un autre secteur. Les transitions de secteur à secteur ou de métiers à métiers sont difficiles", constate Frank Ribuot.

Or, depuis 16 mois, de nombreux Français ont décidé de changer de voie. Dans l'hôtellerie/restauration, 140.000 salariés ont décidé de changer de métier. "C'est un gros sujet. Les entreprises ont du mal à déterminer leur besoin qui dépend de leur capacité de production. La réactivité devient très importante d'où le recours à l'intérim ou aux free-lance", a expliqué Frank Ribuot.

L'enjeu du télétravail

Le télétravail a également été poussé sur le devant de la scène depuis le début de la crise. "Il y a 20% des gens qui peuvent travailler à distance entre trois et cinq jours par semaine, 20% en plus peuvent télétravailler à peu près un jour, et environ 50% ne peuvent pas du tout travailler à distance. Donc dans le sourcing ça a une implication énorme puisque ça demande aux employeurs de se poser des questions : quel est ce métier ? Est-ce que je peux le proposer à distance ? Et si c'est le cas, est-ce que j'ai besoin de ce candidat dans mon bassin d'emploi originel ou est-ce que je peux aller le chercher partout en France ?", a expliqué le patron de Randstad France.