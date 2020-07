Le Maire reste à Bercy, "allez-y franco", lui dit le patron de FO

Le Maire reste à Bercy, "allez-y franco", lui dit le patron de FO









"On va voir les politiques qui seront mises en oeuvre, les actes. Mais disons que je l'invite à aller plus loin dans ce type de réaction", réagit Yves Veyrier.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Il fait partie des "poids lourds" de l'équipe d'Edouard Philippe qui sont maintenus à leur poste avec Jean Castex... Bruno Le Maire est un des gagnants du nouveau gouvernement, puisqu'il reste à la tête du ministère de l'Economie, des Finances et - nouveauté - de la Relance.

"Bruno Le Maire a eu quelque bonnes réactions spontanées au moment du confinement", a estimé mardi matin sur France Inter Bruno Veyrier, le secrétaire général de Force Ouvrière. "Quand ont été mises en place les mesures de soutien à l'économie, notamment l'activité partielle ouverte largement (...) il a appelé les entreprises à modérer le versement des dividendes, voire à ne pas verser de dividende".

Les plans de suppression d'emploi, les GAFA

Autre atout aux yeux du syndicaliste : "A plusieurs reprises ces jours derniers il a réagi lorsque des plans de suppressions d'emploi étaient annoncés là ou l'Etat directement a à voir en invitant à modérer", chez Airbus ou Nokia par exemple.

"Puisqu'il est confirmé, a fortiori sur la relance, je vais lui dire, allez-y franco, il faut mettre le paquet sur l'activité, sur l'emploi, sur les compétences et sur les salaires". Bruno Veyrier est-il heureux de ce "super ministère" pour Bruno Le Maire ? "Heureux, je ne sais pas. On va voir les politiques qui seront mises en oeuvre, les actes. Mais disons que je l'invite à aller plus loin dans ce type de réaction. Il est celui qui voulait taxer les GAFA donc je l'invite à se sentir à l'aise et à y aller franco".