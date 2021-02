Le Leem et le Grépic signent une convention de partenariat

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Poursuivant son rapprochement stratégique avec les acteurs de santé en région, le Leem signe aujourd'hui une convention avec le Grépic de la région Centre Val de Loire. L'ambition de ce rapprochement avec les associations régionales est de dynamiser le développement de l'écosystème de recherche et d'innovation et faire face aux enjeux de santé.

En 2020, le Leem (Les Entreprises du Médicament) a positionné les partenariats nationaux et régionaux comme une de ses priorités. En ce début d'année, la dynamique se poursuit avec la signature d'une nouvelle convention de partenariat entre le Leem et le Grépic (Groupement Régional des Etablissements Pharmaceutiques Industriels du Centre).

Situé au coeur de la "pharma Valley", le plus grand bassin de production pharmaceutique d'Europe, le Grépic permet au Leem d'une part de renforcer une nouvelle fois son maillage territorial. Et d'autre part, au regard de l'attractivité de la région Centre Val de Loire d'assoir sa volonté de créer un réseau de partenaires régionaux capable de dynamiser le développement de l'écosystème de recherche et d'innovation et de faire face aux enjeux de santé localement...

Les associations régionales telles que le Grépic ou encore le Gipso en Nouvelle Aquitaine et le Gimra en Auvergne sont des maillons essentiels du paysage industriel pharmaceutique en France du fait de leur positionnement qui permet de comprendre les besoins et attentes des sites industriels et de pouvoir les intégrer efficacement dans les stratégies nationales.

Contributeur majeur

La région Centre Val Loire, > Les enjeux de santé nationaux dépendent de la production régionale des produits pharmaceutiques pour répondre aux besoins et aux attentes de la population. Le GREPIC réunit des forces majeures en France concernant cette production...

La région Centre Val de Loire, représente 4,1 milliards d'euros exportés pour la catégorie "Produits pharmaceutiques" (12% du total français, 4e rang) en 2019 avec une balance commerciale excédentaire de 2,6 milliards d'euros (2e rang derrière la Normandie à 2,7 milliards d'euros).

Une cinquantaine de sites industriels

Cette région est forte de près d'une cinquantaine de sites industriels selon la cartographie du Leem, employait 8.338 salariés en 2019, avec une parité parfaite 50% de femmes et 50% d'hommes. Sont présents les leaders de la sous-traitance (Delpharm, Recipharm, Fareva, Synerlab...) mais également de nombreux laboratoires pharmaceutiques qu'ils soient français (Sanofi, Servier, Pierre Fabre, Ipsen...) ou étrangers (Chiesi, Novo Nordisk, Merck Serono, Leopharma...). La région Centre Val De Loire concentre également des organismes de formation aux métiers de l'industrie pharmaceutique de premier plan (IMT, Université de Tours et d'Orléans, Biocube Institute, Polytech Chatres Orléans, HEI Angoulème, INSA CVDL Blois...).

"La région Centre Val de Loire constitue une région clé pour l'industrie pharmaceutique. Resserrer nos liens avec le GREPIC renforce l'attractivité et la compétitivité de notre filière. Grâce à cette convention, nous allons pouvoir partager, construire et réfléchir ensemble à notre contribution au système de santé de demain", souligne Philippe Lamoureux, Directeur Général du Leem.

"Les enjeux de la production pharmaceutique se sont révélés fortement au grand public en 2020 avec la crise sanitaire. Les industriels de la région Centre Val de Loire se sont mobilisés pour répondre aux défis posés et cette convention va nous permettre de renforcer les liens entre les enjeux au niveau national et au niveau de la région" ajoute Franck Vilijn, Président du GREPIC.