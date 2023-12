Le leasing à 100 euros va concerner 50% des Français, assure Agnès Pannier-Runacher

Et la moitié des Français devrait pouvoir en profiter, selon la ministre de la Transition écologique...

(Boursier.com) — Emmanuel Macron a officialisé jeudi le lancement à partir du 1er janvier d'un système de leasing à 100 euros par mois, voire moins, pour un véhicule électrique. "On l'appelle le leasing à 100 euros mais nous avons fait en sorte qu'on puisse avoir accès à des voitures dès 54 euros par mois puisque les premiers modèles, les plus petits, seront accessibles à 54 euros", a expliqué la ministre de la Transition écologique Agnès Pannier-Runacher sur RMC vendredi matin. La Fiat 500 et la Citroën C3, qui doit sortir au premier semestre 2024, en font partie. Des voitures plus familiales, comme la Peugeot 2008 ou la Citroën C4, monteront à 150 euros.

🚗 Fiat 500, C3... "Les plus petits modèles seront accessibles à 54 euros/mois", explique Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique. #ApollineMatin pic.twitter.com/4t1TIxfjNC

— RMC (@RMCInfo), via Twitter

Le dispositif concernera les ménages ayant un revenu fiscal par part inférieur à 15.400 euros par an ainsi que les conducteurs qui parcourent plus de 8.000 km par an - ou aux personnes qui résident à plus de 15 km de leur lieu de travail, a précisé un conseiller de l'exécutif. "Les 50% des Français qui gagnent le plus n'y ont pas accès, les autres peuvent y avoir accès, assure-t-elle. Votre revenu fiscal de référence, ce n'est pas une référence que vous avez en tête et sur votre feuille de paye. En réalité, quand vous gagnez le Smic, vous y avez accès. Le revenu fiscal de référence, ça dépend éventuellement de combien gagne votre conjoint, de combien vous avez d'enfants... Le plus simple, c'est de regarder si vous y avez droit."

"Aujourd'hui, nous pouvons distribuer 25.000 véhicules et en fonction de l'attrait de ce dispositif pour les Français, on travaillera avec les constructeurs pour voir si on peut en avoir un peu plus", a indiqué la ministre. L'aide de l'Etat représente 13.000 euros par véhicule, bonus écologique compris. Pour promouvoir ce leasing, le gouvernement a mis en place d'un site internet dédié, mon-leasing-electrique.gouv.fr. "Le but, c'est qu'on vous aide à acheter des véhicules électriques plutôt produits chez nous", a expliqué le chef de l'Etat dans une vidéo postée sur le réseau social X.

Entre quatre et cinq millions de personnes sont concernées par cette mesure en France, où la voiture représente environ 15% du total des émissions de gaz à effet de serre. Le marché français des véhicules électriques a représenté 261.000 voitures neuves sur 11 mois, soit plus de 16% du marché automobile total et une croissance en volume de près de 47%.