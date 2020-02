Le groupe MGEN organise une soirée de recrutement originale

(Boursier.com) — Les recruteurs et managers du groupe MGEN, en collaboration avec Dogfinance, Réseau social en recrutement affinitaire dédié aux fonctions de la banque, de la finance, de l'assurance et l'IT finance, recherchent des commerciaux engagés et justifiant d'une formation et d'une première expérience commerciale.

Comment ? En assistant à un afterwork de recrutement basé sur la convivialité, le partage d'expérience et la... dégustation de petits fours ! Une soirée qui sort de l'ordinaire...

Où : Tour Maine-Montparnasse - 33 avenue du Maine, Paris

Quand : Le jeudi 27 février 2020 Horaires : de 18h00 à 20h00

Pourquoi : Pour remettre les échanges humains au coeur du processus de recrutement, le groupe MGEN privilégie autant le savoir être et la personnalité que les compétences.

Lien : https://www.dogfinance.com/fr/connect/afterwork-recrutement-mgen-paris

Nouvelle méthode

L'objectif est de permettre à des talents commerciaux de découvrir le groupe MGEN et ses métiers, et les avantages d'une nouvelle méthode de recrutement... MGEN est un acteur de l'Economie Sociale et Solidaire et emploie 10.000 salariés dans plus de 200 sites.

Pilier du groupe VYV, le groupe MGEN accompagne 4 millions de personnes dans tous les domaines de la santé : gestion du régime obligatoire d'assurance maladie obligatoire, offres complémentaires, prévoyance, autonomie, prévention et soins. Il est un acteur à vocation humaine avant tout, au service de ses patients, adhérents et assurés sociaux.

Le groupe MGEN recherche surtout des candidats qui se sentent en synergie avec leurs valeurs mutualistes et qui ont envie de les promouvoir. Le groupe souhaite accueillir dans ses équipes des professionnels qui ont envie de s'associer à un collectif, en faisant preuve d'énergie et d'engagement au quotidien, pour garantir une qualité de service à la hauteur de leurs ambitions...