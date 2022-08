Le groupe La Poste a dégagé 819 ME de bénéfices semestriels !

Les efforts de modernisation des missions de service public et la nécessaire adaptation des mécanismes de compensation qui leur sont liés se poursuivent...

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2022, le groupe La Poste réalise un chiffre d'affaires de 17,481 milliards d'euros, en hausse de +3,7% par rapport au 30 juin 2021, notamment grâce à l'intégration de nouvelles entités. Les effets périmètre s'élèvent à +228 millions d'euros, essentiellement portés par GeoPost/DPDgroup (+114 ME, principalement liés à l'intégration de CitySprint, TIPSA et Speedy et à la cession de Tigers) et La Banque Postale (+67 ME, liés à l'entrée dans le périmètre des activités d'assurances d'Aviva vie en Italie).

Le résultat d'exploitation du groupe s'est établi à 445 ME, en repli marqué de -700 ME. Hors effets périmètre et change, le résultat d'exploitation enregistre un repli organique de -765 ME...

Le résultat net part du groupe atteint 883 ME, en croissance de 359 ME par rapport au 1er semestre 2021, et de 229 ME après retraitement des effets périmètre et change, dont +101 ME liés à la montée de La Banque Postale au capital de CNP Assurances. Cette évolution résulte notamment d'un effet +193 millions d'euros attribuable à la compensation du service universel postal.

Après retraitement des dépréciations des actifs du Courrier (impact sur le résultat net part du groupe de -682 ME), de DPD Russie (-157 ME) et de l'activation des impôts différés actifs (903 ME), le résultat net part du Groupe s'établit à 819 ME (525 ME au 30 juin 2021), soit +295 ME et +165 ME à pcc.

Dividende exceptionnel

Le free cash-flow généré à fin juin 2022 s'est élevé à +1,13 MdE (vs +55 ME à fin juin 2021) sous l'effet pour l'essentiel du versement d'un dividende exceptionnel par La Banque Postale (1,256 MdE), suite à la levée des contraintes issues de la recommandation imposée par la Banque Centrale Européenne pendant la crise sanitaire et dans l'attente du versement de la compensation du service universel postal de 520 ME au titre de l'année 2021.

La dette nette s'élève à 10,274 MdsE au 30 juin, dont 3,839 MdsE de passifs de location, en hausse de 41 ME par rapport à fin 2021. Les capitaux propres consolidés part du Groupe s'élèvent à 18,595 MdsE. Ils diminuent de 2,338 MdsE par rapport à fin 2021, impactés par les effets de taux sur les réserves de La Banque Postale et notamment de CNP Assurances.

En conséquence, le ratio dette nette/capitaux propres s'établit à 55,3% (48,9% à fin 2021).

Perspectives affichées

Dans les conditions macroéconomiques adverses que constituent le retour de l'inflation, la normalisation du e-commerce et la hausse des taux d'intérêt, qui devraient continuer d'impacter ses activités et sa rentabilité au second semestre 2022, le groupe la Poste poursuivra le déploiement de son plan stratégique "La Poste 2030, engagée pour vous".

Dans cette dynamique, le groupe continuera sa transformation vers un modèle économique pérenne. Dans cette optique, les efforts de modernisation des missions de service public et la nécessaire adaptation des mécanismes de compensation qui leur sont liés se poursuivent...