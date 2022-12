Le Groupe Hawesko investit dans l'optimisation de ses process intralogistiques

L'un des retailers majeurs du secteur du vin répond aux exigences croissantes de ses clients grâce à la robotique. Le résultat permet d'optimiser la manutention et la préparation des commandes liées aux "pièces C".

(Boursier.com) — Face à la croissance des ventes en ligne et aux attentes des clients pour une expérience omnicanale toujours plus fluide, le Groupe Hawesko et sa filiale logistique "Internationale Weinlogistik (IWL)" investissent dans l'optimisation de leurs process intralogistiques. En huit mois, Körber va mettre en oeuvre une solution AMR (Autonomous Mobile Robot) évolutive, entièrement intégrée avec le WMS (Warehouse Management System) d'IWL. Cette mise en oeuvre vise à accroître l'agilité et la flexibilité des process logistiques du centre de distribution d'IWL, basé à Tornesch, en Allemagne.

Principal négociant en vins et champagnes de haute qualité en Allemagne, le groupe Hawesko s'est également imposé comme l'un des plus importants retailers mondiaux du secteur du vin. À Tornesch, IWL, son propre prestataire logistique, traite chaque année environ 25 millions de bouteilles et 600.000 coffrets-cadeaux. Face à l'augmentation prévue de l'e-commerce, IWL a opté pour une solution permettant à la fois de soutenir la croissance de l'entreprise et de gérer efficacement les fluctuations saisonnières à court terme...

L'adoption du retail en ligne a régulièrement augmenté au cours des dernières décennies, ce qui a amené les entreprises à investir davantage dans l'e-commerce et moins dans les magasins physiques. Du fait de la pandémie, l'année 2020 a été une année record en Allemagne, avec des ventes en ligne comprises entre 80 et 88 milliards d'euros. Selon une projection du Centre de recherche sur le retail, cette tendance devrait se poursuivre. En Allemagne, les ventes du retail en ligne devraient atteindre au minimum 120 milliards d'euros d'ici 2024 , précise Michael Brandl, Executive Vice President EMEA Operations Software de Körber Business Area Supply Chain.

Combinaison en place

La solution de Körber combine une solution logicielle supply chain et de la robotique, avec 35 AMR, 440 racks et 5 postes de travail. La préparation des commandes devrait être optimisée dès la fin de la deuxième phase d'expansion...

Dans cette optique, Körber intègre à son système UCS (Unified Control System) 21 AMR fournis par Geek+, son partenaire de confiance. La solution intègre un système WMS, la technologie AMR, des systèmes " pick-by-light " et le système UCS. Grâce à cette combinaison de systèmes, IWL va considérablement améliorer l'efficacité et la qualité de ses process logistiques. Le prestataire va également optimiser la manutention des pièces C (des petites pièces telles que vis, écrous, rondelles, etc.). Körber élève ainsi la logistique des pièces C au niveau de performance des pièces A et B. Les performances de préparation des commandes vont à elles seules plus que doubler.

Le potentiel de la logistique des pièces C est souvent sous-estimé, car l'accent est surtout mis sur les pièces A et B , souligne Michael Brandl. Pourtant, les pièces C revêtent désormais une importance stratégique pour l'expérience des clients et leur fidélisation. Ce sont également des pièces très importantes pour l'ensemble du process allant de la commande à la livraison.