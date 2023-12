Le groupe BP annonce à son tour stopper les transits en Mer Rouge

Menace sur le commerce mondial...

(Boursier.com) — C 'est au tour de BP de stopper ses transits en Mer rouge, à la suite d'une série d'attaques contre des navires par des militants Houthis du Yémen. Dans un communiqué lundi, le géant pétrolier a déclaré que la sécurité de ses travailleurs était sa priorité... "Au vu de la détérioration de la situation sécuritaire du transport maritime en mer Rouge, BP a décidé de suspendre temporairement tous les transits", a-t-il indiqué. "Nous maintiendrons cette pause de précaution sous examen continu, sous réserve des circonstances à mesure qu'elles évoluent dans la région."

MSC, Hapag-Lloyd, Maersk, et CMA CGM... Quatre des cinq plus grands armateurs mondiaux ont décidé ces derniers jours de dérouter ou de mettre à l'abri leurs bateaux, après une série d'attaques dans le détroit de Bab al-Mandab, qui relie le golfe d'Aden et la mer Rouge. Ces dernières semaines, le mouvement Houthi du Yémen, soutenu par l'Iran, s'en est pris à des navires en mer Rouge, une route cruciale qui permet au commerce est-ouest, et notamment au pétrole, d'emprunter le canal de Suez pour éviter le temps et les frais supplémentaires liés au contournement de l'Afrique...

Ces attaques ont repris lundi : au Royaume-Uni, l'Organisation du commerce maritime a déclaré avoir été alertée qu'un navire à près de 30 milles du port yéménite de Mokha "avait subi une explosion du côté bâbord". Dans une note distincte, l'organisation a déclaré avoir été informée d'un incident au cours duquel le navire AST avait tiré des coups de semonce sur une embarcation avec du personnel armé qui s'approchait de lui.

Ces mesures augment la pression sur les États-Unis et leurs alliés pour améliorer la sécurité le long de l'un des axes routiers les plus importants et éviter de nuire à l'économie mondiale. Les États-Unis "continueront d'examiner les options et de prendre des actions coordonnées et multilatérales pour faire face à ces inacceptables menaces et attaques en mer Rouge", a déclaré ce weekend le porte parole du conseil de sécurité de la Maison Blanche, Eduardo Maia Silva.

Poursuite des attaques

Les militants Houthis s'en prennent en particulier aux navires qu'ils prétendent être connectés à Israël - en réponse à la guerre à Gaza. Alors qu'ils règnent sur une grande partie du Yémen, ils ont promis de poursuivre leurs attaques jusqu'à ce qu'Israël mette fin à son offensive, mais ont déclaré vendredi qu'ils ne visaient que les navires se rendant dans les ports israéliens.

Conséquence, la société suisse MSC Mediterranean Shipping Co va cesser d'utiliser le canal de Suez à la suite d'une attaque contre l'un de ses navires, a annoncé dès samedi la plus grande compagnie de transport maritime par conteneurs au monde, tandis que l'armateur français CMA CGM a ordonné à ses équipages d'éviter cette voie de navigation.

Aucun blessé n'a été signalé, mais le navire a subi des dommages dus à l'incendie et a été mis hors service, a indiqué MSC dans un communiqué. Un autre navire battant pavillon libérien, l'Al Jasrah, a été touché par un missile, qui a également déclenché un incendie, selon l'armée américaine...

"Effet domino"

Bab al-Mandab est l'une des routes les plus importantes au monde pour le transport maritime de marchandises, en particulier le pétrole brut et le carburant du Golfe à destination de la Méditerranée via le canal de Suez ou l'oléoduc SUMED, situé à proximité, ainsi que les marchandises à destination de l'Asie, notamment le pétrole russe.

Les décisions des transporteurs maritimes montrent à quel point les attaques pourraient être économiquement dommageables : Environ 12% du commerce mondial dépend du canal de Suez et 5% du canal de Panama, selon Marco Forgione, directeur général à l'Institut de l'Exportation et du Commerce International.

De son côté, le Panama est perturbé par la sécheresse... Pourtant ces deux axes "sont fondamentaux pour le flux du commerce international", a expliqué l'expert à Bloomberg. "Sans leur bon fonctionnement, l'effet domino des dommages et perturbations dans les chaînes d'approvisionnement causés par les navires retardés ou déroutés sera substantiel", selon lui...