Le groupe BEI a présenté le programme européen 'InvestEU' en France

Le Groupe BEI et la Commission européenne ont lancé à Paris le programme InvestEU, qui vise à mobiliser plus de 372 milliards d'euros d'investissements dans l'Union européenne.

(Boursier.com) — Le Groupe BEI, qui comprend la Banque européenne d'investissement (BEI) et sa filiale du Fonds européen d'investissement (FEI), et la Commission européenne ont organisé cette semaine à Paris une matinée de présentation au centre de conférence Pierre Mendès France du ministère de l'Economie et des Finances pour lancer le programme "InvestEU" en France et mettre en avant ses premières opérations dans l'hexagone.

Doté d'une garantie budgétaire de l'UE de 26,2 milliards d'euros, ce programme de soutien à l'investissement vise à mobiliser d'ici à 2027 des financements de plus de 372 milliards d'euros dans toute l'Europe. Ils permettront de soutenir les priorités stratégiques de l'Union européenne telles que le pacte vert européen, la transition numérique et des projets à vocation sociale et d'intérêt général dans l'éducation, la santé ou encore le logement. 30% de ces financements au minimum seront dédiés à des investissements destinés à lutter contre le changement climatique ou à en atténuer les effets...

Environ 200 personnes, parties prenantes du monde de l'entreprise, de la finance et de l'investissement ont assisté à cet événement, qui a été ouvert par l'intervention de Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, des Finances, de la Souveraineté industrielle et numérique et Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI. Les autres partenaires financiers publics qui investiront en France dans des projets labellisés InvestEU se sont également exprimés au cours de la matinée : Eric Lombard, directeur général du groupe Caisse des Dépôts, Nicolas Dufourcq, directeur général de Bpifrance et Sandrine Gaudin, vice-gouverneure pour la stratégie financière de la banque de développement du Conseil de l'Europe. Le commissaire européen à l'Economie Paolo Gentiloni est intervenu en clôture des débats...

Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, des Finances, de la Souveraineté industrielle et numérique a déclaré : "J'appelle les acteurs privés à solliciter les financements du programme européen InvestEU pour déployer leurs investissements en France et en Europe. Ces investissements doivent répondre à notre stratégie industrielle européenne: plus d'indépendance économique. InvestEU fait partie de la palette des instruments mobilisables pour réaffirmer notre souveraineté économique. Servons-nous en !".

Les premières opérations InvestEU du groupe BEI en France : Mobilité automobile, 315 ME à Faurecia

Ce prêt servira à financer une partie des activités de recherche et développement ainsi que le déploiement industriel de la technologie de l'hydrogène pour les applications de mobilité de Faurecia. Il servira également au financement de la 'R&D' de Faurecia dans les systèmes avancés d'aide à la conduite, axés sur l'amélioration de la sécurité du véhicule, du conducteur et des piétons.

Dans le domaine du stockage et de la distribution d'hydrogène, Faurecia produit des réservoirs de stockage homologués (350 et 700 bars) en fibre de carbone afin de réduire le poids et la consommation de carburant pour différentes architectures de véhicules. L'entreprise a déjà remporté d'importants contrats pour la production de véhicules commerciaux légers roulant à l'hydrogène et pour un projet de véhicules commerciaux lourds à grande échelle visant à promouvoir la mobilité à l'hydrogène en Suisse.

Faurecia travaille également sur les assemblages et la production de piles à combustible hydrogène par l'intermédiaire de sa filiale Symbio, une coentreprise qu'elle détient avec le fabricant de pneumatiques Michelin.

Cette opération contribue au développement de technologies durables innovantes dans des domaines clé pour l'électrification et la décarbonation des véhicules. Elle favorise le développement d'un écosystème d'entreprises technologiques autour de l'hydrogène dans l'industrie automobile.

Construction et travaux publics : 130 millions de la BEI à Loxam

Ce prêt vise à soutenir la mise en oeuvre de la transition énergétique et des engagements de RSE du leader français et quatrième acteur mondial du marché de la location de matériels et d'outillages. Grâce à ce financement labellisé "prêt vert de la BEI", Loxam pourra poursuivre et amplifier sa politique d'acquisition d'équipements électriques et à faible émission de CO2 destinés à progressivement remplacer sa flotte de matériels de location reposant sur les combustibles fossiles.

Loxam s'est engagé à réduire de moitié, d'ici 2030, les émissions directes de ses agences et de ses véhicules et de 30% ses émissions indirectes, majoritairement liées à son parc locatif de matériel. Dans le cadre de son plan d'investissement vert pluriannuel, Loxam déploie une politique volontariste d'investissements en faveur de matériels innovants sur le plan énergétique. En 2021, le Groupe a ainsi consacré pas moins de 95 millions d'euros, sur un budget d'investissement global de 400 millions d'euros, pour avancer vers cet objectif...

Garanties : 276 ME du FEI pour Bpifrance

Dans le cadre d'InvestEU, le FEI apporte une garantie de 276 millions d'euros à Bpifrance afin de soutenir les PME innovantes, l'industrie et les secteurs créatifs et culturels.

Ces nouvelles coopérations viennent renforcer une relation de longue date entre le FEI et Bpifrance, plusieurs contrats ayant été signés ces dernières années dans le cadre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) du "Plan Juncker" et, en réponse aux difficultés de financement des PME liées à la pandémie de COVID-19, du Fonds européen de garantie.

Les financements accordés dans ce cadre par Bpifrance répondront à plusieurs volets de la politique de la Commission européenne dans l'innovation et la numérisation, le développement durable et la compétitivité des PME.

Fonds d'investissement : 30 ME à Amundi dans un fonds de dette pour les PME

Il s'agit du premier investissement du FEI dans un fonds paneuropéen de dette privée poursuivant une stratégie durable, géré par Amundi. Le fonds - dédié au financement de la dette des PME - a pour cible explicite les investissements conformes à des indicateurs clés de performance préétablis liés aux objectifs de développement durable des Nations unies.