Le groupe ADENES recherche ses futurs collaborateurs !









Une centaine de postes à pourvoir dans toute la France sur des profils experts, IT et sinistre

(Boursier.com) — Le Groupe ADENES, acteur multi-spécialiste de l'Expertise et de la gestion des risques, conçoit, délivre et promeut une offre globale et responsable permettant aux assureurs et aux assurés de rester sereins avant, pendant et après un sinistre. Engagé dans une croissance à deux chiffres, ce partenaire privilégié du monde de l'assurance cherche aujourd'hui à renforcer ses positions partout en France, dans ses 3 filiales - Elex, Vering et 3C-, ainsi que gestion informatique, de façon plus transversale, au sein de sa DSI basée à Lyon.

"En intégrant ce groupe dynamique et innovant, qui a réalisé l'an dernier 173 millions d'euros de chiffre d'affaires, les candidats s'engagent dans une société qui place l'épanouissement de ses collaborateurs au même niveau que la satisfaction de ses clients" commente le groupe.

L'histoire d'ADENES est intimement liée à celle d'Elex, sa principale filiale, née en 1991 et aujourd'hui reconnue comme l'une des sociétés leaders de l'expertise assurantielle en France. La constitution du groupe en 2008 a marqué la volonté des dirigeants d'Elex d'étendre leur savoir-faire sur des verticales métiers, dans la problématique des grands risques industriels avec Vering et du secteur de la construction avec 3C...

1.900 collaborateurs

Actuellement, le groupe compte 1.900 collaborateurs, dont près de 700 experts terrain et 65 télé-experts, qui gèrent chaque année, en moyenne, plus de 300.000 dossiers d'expertises. "Le groupe attache une très grande importance à la qualité du service dispensé à ses clients assureurs, ainsi qu'à leurs assurés, auprès de qui il intervient directement et de façon transparente. ADENES est reconnu pour son agilité et sa grande réactivité, notamment dans la gestion des sinistres de grande ampleur, grâce à sa capacité à mobiliser rapidement des experts sur le terrain" commente la direction.

Aujourd'hui, ADENES recrute ses futurs experts, sinistre et IT, qui viendront réaffirmer l'excellence de son offre et contribueront à la réalisation de ses fortes ambitions. Le groupe s'engage à libérer les énergies et à accompagner ses collaborateurs vers de nouveaux métiers, articulés autour du meilleur du digital et de l'humain.

Plus de 100 postes à pourvoir en France

L'objectif : leur permettre d'exceller en termes de culture de service et de personnalisation client. Ainsi, ADENES dédie une partie de ses investissements à l'amélioration continue des compétences métiers à forte valeur ajoutée et à haute technicité. L'expert terrain ADENES profite pleinement de l'innovation du groupe, qui se traduit à la fois dans les méthodologies, les outils et l'approche client : logiciel métier propriétaire, visio expertise, dossier dématérialisé... Il bénéficie également d'une grande autonomie, accompagnant personnellement l'assuré dans la gestion de son dossier et respectant scrupuleusement le Code déontologique de la profession.

Les profils recherchés devront donc faire preuve de technicité, mais aussi d'empathie, de pédagogie et de disponibilité. De formation architecte, ingénieur BTP ou titulaire d'un BTS Assurance, ils se sentiront alignés avec les valeurs du groupe : innovation, humanité, intégrité, créativité, excellence métier, passion client et esprit d'équipe.

ADENES souhaite également étoffer les compétences de sa DSI basée à Lyon, pour accélérer la transformation de son modèle, afin de le rendre toujours plus résilient et agile. Dans ce cadre, ce sont des profils développeurs qui sont prioritairement recherchés...

Formation continue et qualité de vie au travail : marqueurs d'une politique RH dynamique

Le groupe veille à la qualification de ses collaborateurs qu'il accompagne dans leur processus de formation continue et de certifications professionnelles, afin qu'ils soient toujours à l'état de l'art.

Cet accompagnement leur permet également de progresser tout au long de leur carrière au sein du Groupe, où ils profitent des belles opportunités d'évolution et d'une grande mobilité, en France comme en Europe. ADENES attache enfin beaucoup d'importance à la Qualité de Vie au Travail. Ici pas de hiérarchie froide. Les collaborateurs sont détachés au sein de petites équipes constituées en région où l'écoute, la prise de risques et l'autonomie sont encouragées.

Le groupe anime l'ensemble de son écosystème via des actions collectives (challenges sportifs, notamment). Il orchestre également toute l'année une politique RH autour du bien-être au travail (séances de sport en live, cours de yoga...) et met l'accent sur l'intégration des travailleurs handicapés, ainsi que sur le respect de la parité (index égalité 84/100). Des démarches récompensées en 2020 par l'obtention des labels HappyAtWork et HappyTrainees.

Pour retrouver les offres d'emplois et postuler : https://www.adenes.eu/carrieres/