Le groupe Accor multiplie les initiatives pour faire face à la crise sanitaire

Le groupe hôtelier a annoncé créer un fonds dédié spécialement à l'aide de ses collaborateurs hospitalisés pour une infection au Covid-19 ou en difficulté financière...

(Boursier.com) — Le groupe hôtelier Accor vient d'annoncer de nouvelles mesures "drastiques" de réduction des coûts ainsi que l'annulation de son dividende au titre de l'exercice 2019 afin de faire face aux lourdes conséquences économiques de l'épidémie de coronavirus dans le monde.

"A ce jour, plus de la moitié des hôtels sous enseigne Accor sont fermés, et deux tiers devraient l'être dans les semaines à venir", a précisé le groupe. Face à cette dégradation "brutale" de ses activités, Accor a mis en chômage technique ou partiel les trois quarts des effectifs des sièges dans le monde au deuxième trimestre. De quoi réduire ses coûts d'au moins 60 millions d'euros pour 2020 estime la direction qui a également décidé de diminuer de 60 millions d'euros ses dépenses d'investissements récurrents pour l'année en cours...

Le groupe Accor continue parallèlement de rationaliser tous les autres foyers de coûts (distribution, marketing, informatique...), pour faire face à la réduction anticipée du chiffre d'affaires.

Ces mesures sont jugées indispensables pour atténuer l'impact sur les résultats et la liquidité du groupe, et préparer le rebond d'après-crise.

Un fonds dédié aux collaborateurs en difficulté

Le conseil d'administration a en outre annoncé sa décision de retirer sa proposition de paiement du dividende prévu au titre de l'exercice 2019, soit 280 millions d'euros. Sur cette somme, 70 millions d'euros seront affectés à un fonds dédié spécialement à l'aide de ses collaborateurs hospitalisés pour une infection au Covid-19 ou en difficulté financière...

D'un point de vue pratique, après concertation avec les principaux actionnaires du Groupe, JinJiang International, Qatar Investment Authority, Kingdom Holding Company et Harris Associates, Accor a ainsi décidé d'allouer 25% du dividende prévu (soit 70 millions d'euros) au lancement du "Fonds ALL Heartist", un véhicule ad hoc Covid-19.

Ce fonds assistera notamment les 300.000 salariés et collaborateurs sous enseignes du groupe dans le monde, en prenant en charge les frais d'hospitalisation liés au Covid-19 des collaborateurs ne bénéficiant pas d'une couverture sociale, mais aussi, au cas par cas, les collaborateurs en grande difficulté financière suite à des mesures de chômage technique.

Le groupe va par ailleurs accentuer ses initiatives solidaires en soutien des personnels soignants et des organisations caritatives en première ligne face à la crise.

Initiatives de solidarité

Cette initiative reflète la volonté du groupe et de ses actionnaires de participer concrètement et de manière significative aux initiatives mondiales de solidarité pour faire face à la crise sanitaire actuelle et anticiper les besoins futurs. Elle a reçu le soutien unanime des membres du Conseil d'Administration, qui ont décidé de diminuer le montant de leurs jetons de présence de 20% au bénéfice du Fonds ALL Heartist.

Parallèlement, Sébastien Bazin, Président-directeur général de Accor, renonce à 25% de sa rémunération pendant la durée de la crise, le montant équivalent étant également apporté au Fonds.

"Ces trois dernières semaines, la situation s'est dégradée de manière brutale. Plus de la moitié de la population mondiale est aujourd'hui confinée ou bloquée aux frontières. Ceci a entraîné une quasi-paralysie des voyages, de la restauration et des loisirs, affectant fortement notre industrie" commente le groupe hôtelier. La seule bonne nouvelle dans cet environnement concerne le marché hôtelier chinois, avec une reprise progressive des taux d'occupation et de l'activité de restauration...

Bilan renforcé

Grâce à sa transformation récente vers un modèle "asset-light" et à sa stratégie de préservation des liquidités, Accor peut aujourd'hui s'appuyer sur un bilan fort, avec plus de 2,5 Milliards d'euros de liquidités disponibles, et une ligne de crédit revolving non tirée de 1,2 Milliard d'euros.

S'il est encore trop tôt pour estimer la durée de cette crise, le groupe Accor anticipe d'ores et déjà de fortes répercussions sur ses performances pour 2020, mais demeure très optimiste sur les perspectives de l'industrie hôtelière, a fortiori sur celles du groupe, que ce soit pour ses collaborateurs, ses propriétaires ou ses actionnaires.