Le Grand Prix Carnot de la recherche partenariale 2023 placé sous le signe de la souveraineté technologique

(Boursier.com) — Remis le 23 novembre prochain à Paris et doté de 10.000 euros, le Grand Prix Carnot de la recherche partenariale récompensera un projet de recherche contribuant à la souveraineté technologique...

Le Réseau des Carnot, premier réseau français de 'R&D' pour l'innovation des entreprises avec 11.000 partenariats industriels chaque année, remettra son Grand Prix Carnot de la recherche partenariale le 23 novembre prochain à Paris, à l'occasion du Grand Forum des stratégies d'innovation "Souveraineté technologique et réindustrialisation du territoire", coorganisé avec le Club de Paris des Directeurs de l'Innovation. Il récompensera un projet de recherche partenariale contribuant à la souveraineté technologique.

Ce Grand Prix sera attribué à l'un des quatre lauréats du Prix Carnot de la recherche partenariale, qui seront décernés à l'occasion des Rendez-Vous Carnot, qui se tiendront à Lyon les 18 et 19 octobre prochains...

Ces prix, dotés de 5.000 euros, sont remis à titre personnel à la chercheuse, au chercheur ou à l'équipe en charge du partenariat. Ils récompensent :

- Un partenariat mené par une jeune chercheuse ou un jeune chercheur ;

- Une recherche partenariale soutenant la création d'une entreprise ;

- Une recherche partenariale avec une PME-ETI ;

- Un partenariat s'inscrivant dans la durée (3 ans et plus).

Développement de l'innovation des entreprises

Le Grand Prix Carnot de la recherche partenariale sera doté de 10.000 euros (5.000 euros au titre du Prix Carnot et 5.000 euros supplémentaires au titre du Grand Prix).

"Au travers de ce Grand Prix Carnot, nous voulons mettre l'accent sur le rôle clé que joue la recherche publique dans le développement de l'innovation des entreprises. En un moment particulièrement sensible de la compétition internationale en matière de technologies, la souveraineté technologique et la réindustrialisation du territoire sont des priorités essentielles pour la France, nous sommes heureux que les Carnot et le Club de Paris des Directeurs de l'Innovation soient pleinement engagés au service de ces objectifs" estime Philippe Véron, Président du Réseau des Carnot

"L'importance et la multiplicité des défis d'innovation auxquels doivent actuellement faire face les entreprises nécessitent qu'elles accèdent au meilleur état de l'art des technologies nouvelles au niveau international. L'opportunité de recherche coopérative avec le Réseau des Carnot constitue un choix optimal en termes d'excellence, d'applicabilité rapide des solutions ainsi que d'autonomie stratégique et de souveraineté" a commenté Marc Giget, Président-fondateur du Club de Paris des Directeurs de l'Innovation