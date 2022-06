Le grand boom des vélos électriques !

Les Français se tournent vers les transports plus " verts " !

(Boursier.com) — Face à l'urgence climatique et à la crise énergétique, les Français revoient leurs habitudes de déplacements et optent pour une mobilité plus douce. Cargo, électrique, de ville ou encore pliant... les vélos ont plus que jamais la côte auprès des Français.

À l'occasion de la journée internationale du vélo (vendredi 3 juin), idealo, comparateur de prix du Groupe Axel Springer, 1er en Europe et en France, a ainsi analysé l'évolution de la répartition de la demande pour plusieurs types de vélos, mais aussi pour les remorques et les sièges vélo, ainsi que les prix moyens sur trois ans, de janvier à mai...

Une demande qui explose pour les vélos électriques

"Alors que la demande en VTT, vélos de course et vélos de randonnée a chuté de jusqu'à 12 points en trois ans, celle des vélos électriques a explosé : +19 points en 2 ans ! Avec la prime à la conversion et la pandémie, les Français sont encouragés à se tourner de plus en plus vers ce type de transports verts. Quant aux remorques vélos, elles représentent 81% de la demande globale en accessoires vélos depuis 2021, signe que le vélo est de plus en plus considéré comme un mode de déplacement par les familles", explique Anna Perret-Silberberg, responsable RP chez idealo.

Des prix encore élevés...

idealo a également calculé le prix moyen des différents types de vélo, des remorques vélo et des sièges vélo enfant entre les mois de janvier et mai depuis 2020. En deux ans, le prix des vélos de course a augmenté de 1.244 euros pour atteindre les 3.610 euros en 2022.

Quant aux vélos électriques, le prix a augmenté de 451 euros (2.788 euros en 2020 vs 3.239 euros en 2022). Pour les autres types de vélo, les prix ont au contraire baissé après avoir connu une forte augmentation en 2021...