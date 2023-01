Le gouvernement 'travaille sur un panier anti-inflation', confirme Bruno Le Maire

Avec ce "panier anti-inflation", "les distributeurs s'engageraient à avoir le prix le plus bas possible de façon à ce que tous ensemble nous amortissions le choc inflationniste", a expliqué le ministre de l'Economie.

(Boursier.com) — Vers un "panier anti-inflation" sur plusieurs produits ? Alors que l'inflation pèse sur le portefeuille des ménages, la ministre déléguée chargée des PME, Olivia Grégoire, prévoit de demander dès le mois de mars à la grande distribution de vendre 20 articles de première nécessité au prix le plus bas possible pour soutenir le budget alimentaire des consommateurs, comme l'a rapporté 'Le Parisien' dimanche.

Interrogé sur 'BFMTV/RMC' ce lundi, le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, a confirmé cette information. Avec ce "panier anti-inflation", "les distributeurs s'engageraient à avoir le prix le plus bas possible de façon à ce que tous ensemble nous amortissions le choc inflationniste", a-t-il expliqué.

"L'idée globale, c'est la même que celle sur le soutien aux très petites entreprises, avec les énergéticiens. C'est que tout le monde contribue à la lutte contre l'inflation. L'Etat ne peut pas tout payer et il faut partager le fardeau", a-t-il poursuivi le locataire de Bercy.

La hausse des prix encore pour "quelques mois"

"C'est ce qu'on a fait sur les prix de l'énergie : on a dit 280 euros le mégawattheure pour toutes les très petites entreprises, l'Etat va en payer une partie, les fournisseurs aussi en paieront une partie", a rappelé le ministre, avant d'insister : "l'équité est que tout le monde porte une part du fardeau de l'inflation".

"Le choc inflationniste, aujourd'hui il touche beaucoup les produits alimentaires. C'est dur pour les familles, c'est dur pour les ménages. Il y en a encore pour quelques mois", a également prévenu Bruno Le Maire.

Le "panier anti-inflation" existe déjà en Grèce

Si cette piste pour trouver un nouveau levier de soutien aux consommateurs face à la hausse des prix de l'alimentation est pour le moment à l'étude en France, la Grèce, où l'inflation a atteint 12% sur un an, a déjà mis en place un "panier anti-inflation", reposant sur l'engagement des supermarchés de proposer une cinquantaine de produits de base à prix fixes, répartis parmi 31 catégories.

Baptisé le "panier du ménage" en Grèce, cette aide annoncée par le gouvernement conservateur, en novembre dernier, a pour objectif de soutenir surtout les bas revenus qui voient les factures d'électricité et des carburants grimper, comme partout en Europe...