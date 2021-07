Le gouvernement table sur une entrée en vigueur du pass sanitaire le 9 août

Le projet de loi doit d'abord être examiné par le Conseil constitutionnel, saisi par plusieurs parlementaires. De leur côté, les Sages ont annoncé que leur décision serait rendue le 5 août prochain.

(Boursier.com) — Le gouvernement espère une entrée en vigueur du pass sanitaire élargi le 9 août, a déclaré mercredi le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, à l'issue du Conseil des ministres.

Gabriel Attal a évoqué un "temps de rodage" pour la mise en place des nouvelles règles, qui posent encore beaucoup de questions chez les Français. Mercredi matin, le ministre délégué aux Transports avait précisé que l'extension du pass sanitaire aux transports de longue distance entrerait en vigueur "entre le 7 et le 10 août".

Accès aux restaurants et aux cafés

La loi sur cette mesure a été adoptée par le Parlement dans la nuit de dimanche à lundi. Le texte définitif prévoit la présentation d'un pass sanitaire pour accéder aux restaurants et cafés, aussi bien en intérieur qu'en terrasse, tandis que la décision de le rendre obligatoire pour les grands magasins et centres commerciaux reviendra aux préfets.

Les établissements recevant du public s'exposeront par ailleurs à des mises en demeure et des fermetures administratives en cas de non-respect des nouvelles règles - et non à des sanctions pénales -, tandis que les soignants et les salariés au contact du public ne disposant pas d'un pass ne risqueront finalement pas un licenciement mais une suspension de salaire.

Le pass sanitaire sera obligatoire pour les 12-17 ans à compter du 30 septembre.