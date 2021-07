Le gouvernement plus optimiste, prévoit désormais 6% de croissance en 2021

Bercy revoit en hausse son objectif, dans la foulée des annonces d'Emmanuel Macron lundi soir.

(Boursier.com) — Le gouvernement va réviser sa prévision de croissance de 5% à 6% pour l'économie française en 2021, a déclaré mardi Bruno Le Maire, confirmant une indication donnée la veille par le président Emmanuel Macron.

Le ministre de l'Economie a souligné sur franceinfo que la reprise économique était "plus forte que prévu", en raison notamment du dynamisme de la consommation, et que le "seul obstacle" susceptible d'empêcher une croissance de 6% était une résurgence de l'épidémie de COVID-19.

Succès du "quoi qu'il en coûte"

"Le quoiqu'il en coûte est à l'origine d'un vigoureux rebond. Notre croissance devrait s'établir à 6% en 2021, en tête des grandes économies européennes. La France, pour la deuxième année consécutive, a été désignée comme le pays le plus attractif d'Europe. Contrairement aux prévisions, l'emploi a résisté", a déclaré Emmanuel Macron depuis le Grand Palais Ephémère, à Paris.

Les grandes institutions économiques et financières (Commission européenne, FMI, OCDE et Banque de France) ont relevé récemment leurs prévisions et tablent désormais plutôt sur une progression du produit intérieur brut (PIB) de la France comprise entre 5,7% et 5,8% cette année...